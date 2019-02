Klingen fra et sværd fra 1300-tallet stak pludselig op af jorden under kloakgravning i Algade i Aalborg.

Rørlægger Jannic Vestergaard og maskinfører Henning Nøhr gjorde store øjne, da de tirsdag opdagede et intakt og velbevaret sværd under deres arbejde midt i Aalborg.

Det skriver Nordjyllands Historiske Museum i en pressemeddelelse.

De tilkaldte hurtigt arkæolog Kenneth Nielsen fra Nordjyllands Historiske Museum, så de kunne få dateret det 112 centimeter lange sværd.

Han kunne på stedet vurdere, at sværdet stammede fra middelalderen - nærmere bestemt 1300-tallet - da det lå i et affaldslag oven på Algades ældste brolægning.

- Fund herfra har hele tiden peget i retning af 1300-årene, så sværdet må være endt i jorden i det århundrede, siger Kenneth Nielsen i pressemeddelelsen.

Der er tale om et sværd af "ekstrem høj forarbejdningsmæssig kvalitet", som på dansk betyder, at det har en række detaljer, som kun dygtige våbenmagere har kunnet lave.

Blandt andet en såkaldt blodrille i klingen, som er med til at gøre det mere end en meter lange metalsværd forbavsende let.

Det vejer lige over ét kilo.

Sværd var generelt dyre i middelalderen og derfor forbeholdt krigereliten, som i 1300-tallet var adlen.

Derfor studsede Kenneth Nielsen over sværdets tilsyneladende tilfældige placering i et gadeløb. Normalt tog krigere bogstavligt talt deres kostbare våben med sig i graven. Våbenfund bliver derfor som oftest gjort i gravhøje.

Ifølge Kenneth Nielsen kan det pege på, at sværdet er tabt under voldelige omstændigheder.

