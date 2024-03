205 millioner i et aktstykke fra Folketinget er ikke nok til at dække regningen, siger vicekommunaldirektør.

Håndteringen af det enorme jordskred ved Nordic Waste har siden december kostet Randers Kommune i gennemsnit 3,4 millioner kroner hver dag.

Det viser en foreløbig opgørelse fra kommunen, der dækker perioden fra 19. december til 20. februar.

Det samlede beløb, som kommunen har lagt ud til afværgeforanstaltninger, er opgjort til 217,3 millioner kroner.

Folketinget har vedtaget et aktstykke, der afsætter 205 millioner kroner til den akutte indsats fra den 23. januar og frem.

Men vicekommunaldirektør i Randers Kommune Lars Sønderby siger, at pengene fra Folketinget efter alt at dømme ikke rækker til at dække de samlede udgifter.

- Vi har endnu ikke et samlet overblik over det, men vores vurdering er, at aktstykket ikke kan dække de udgifter, som samlet set vil være nødvendigt at afholde fra perioden 23. januar og frem.

Det var 19. december 2023, at Nordic Waste overlod opgaven med at inddæmme det massive jordskred hos virksomheden til Randers Kommune.

22. januar 2023 blev Nordic Waste erklæret konkurs ved Skifteretten i Randers.

Frem til konkursen brugte Randers Kommune 120,3 millioner kroner på indsatsen med at forhindre forurening af den nærliggende Alling Å.

De penge kræver Randers Kommune nu tilbage fra konkursboet efter Nordic Waste.

De 205 millioner kroner fra staten skal i første omgang finansiere de udgifter, som Miljøstyrelsen kortvarigt havde.

Miljøstyrelsen stod nemlig en kort periode med det økonomiske ansvar for opgaven.

Men da Nordic Waste blev erklæret konkurs, gik opgaven tilbage til Randers Kommune.

Regeringen vil dog søge opbakning i Folketinget til, at udgifterne for den efterfølgende periode kan dækkes af det resterende beløb fra aktstykket.

Det har Miljøministeriet tidligere oplyst i en pressemeddelelse.

Samlet set er der ifølge Randers Kommune indtil nu blevet brugt 97 millioner kroner af garantien på de 205 millioner kroner.

Men regningerne tikker fortsat ind hos kommunen.

Mens jordskreddet meldes stabiliseret, koncentrerer man nu kræfterne om rensning af overfladevandet.

Desuden skal der findes en løsning med en vej, der er blevet begravet under jordbunkerne, samt en eventuel omlægning af Alling Å.

- Det er dog fortsat vores klare udgangspunkt, at forureneren i sidste ende skal betale. Alle Randers Kommunes udgifter vil derfor blive opgjort og anmeldt som et krav til konkursboet, siger Lars Sønderby.

Randers Kommune har politianmeldt Nordic Waste for overtrædelse af miljøgodkendelsen.

Samtidig undersøger Kammeradvokaten, om ledelsen eller andre bag virksomheden kan drages til ansvar økonomisk eller strafferetligt.

/ritzau/