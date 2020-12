Boligejernes gæld til det offentlige hober sig op, fordi stigningerne i ejendomsskatten er blevet tvangsindefrosset siden 2018 på grund af kaotiske tilstande i skattevæsenets ejendomsvurderinger.

Lige nu skubber hundredtusindvis af boligejere en gældspukkel af indefrosset ejendomsskat foran sig.

Mange helt almindelige parcelhusejere vil frem til 2024, hvor den nye boligskattereform ventes at træde i kraft, ophobe en ejendomsskattegæld – også kaldet grundskyld – på omtrent 10.000 kroner, mens boligejere i dyre områder som Gentofte kan ophobe en gæld på over 50.000 kroner, oplyser boligøkonom i Nykredit Mira Lie Nielsen til B.T.

Men mandag vedtog et bredt politisk flertal, at boligejerne nu frivilligt kan vælge, om de vil betale skattegælden og grundskyldsstigningerne frem til 2024 og dermed undgå, at der løber renter på, eller om de først vil betale skattegælden med renters rente, når de engang sælger boligen.

Ejendomsskatten er især steget i om omkring København og andre store byer. Foto: Thomas Lekfeldt

Lovændringen kommer efter hård kritik af, at boligejerne blev tvunget til at ophobe gæld til det offentlige.

Den tvungne indefrysning af grundskylden har været rentefri fra 2018 og frem til nu. Men vælger man at fortsætte indefrysningen efter 1. maj 2021 og frem, løber der renter på, indtil den dag boligen sælges.

Og det kan være en god idé at betale skattegælden nu og vælge indefrysningen af grundskyldsstigninger frem til 2024 fra, hvis man ikke står over for at skulle låne penge til for eksempel en ny bil eller renovering af huset, lyder fra boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

»Man skal ikke låne penge, hvis man ikke har brug for det. Heller ikke af det offentlige, selvom renten er lav. Hvis man selv har penge på kontoen og ikke har brug for at låne de kommende år, bør man overveje at betale sin skattegæld ud,« siger hun og tilføjer:

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea.

»For man skal altså huske på, at gælden vokser med renters rente, indtil den dag man sælger sin bolig. Det kan blive en dyr omgang, for selv en lille rente kan blive til et stort beløb.«

Hvis man omvendt har planer om at optage et eksempelvis et realkredit-tillægslån for at få skiftet taget på huset eller en anden større renovering af boligen, vil det i de fleste tilfælde være klogest at undlade at betale sin indefrosne skattegæld ud, da man så bare vil skulle låne et tilsvarende større beløb i banken til renoveringen.

Og det kan ikke betale sig, siger Lise Nytoft Bergmann:

»Selvom renten på realkreditlån er lav, kan vi ikke låne pengene ud nær så billigt som staten. Man skal nemlig stadig betale bidragssats (et løbende gebyr til realkreditinstituttet, red.) på et tillægslån i boligen. Så i det tilfælde er det fornuftigt at lade indefrysningen af grundskylden fortsætte.«

Sådan forrentes din boligskattegæld Et politisk flertal i Folketinget vedtog i 2018, at der skulle ske tvangsindefrysning af boligejernes grundskyldsbetaling i perioden 2018-2020, bl.a. fordi skattevæsenet har voldsomt rod ejendomsvurderingerne, der ligger til grund for skattebetalingen.

Men der har været kritik af, at borgerne på den måde tvinges til at ophobe skattegæld, og derfor vedtog Folketinget den 21. december 2020, at boligejerne selv kan bestemme, om de vil betale den indefrosne gæld nu samt kommende stigninger i grundskylden frem til 2024 – hvor den nye boligskattereform ventes at træde i kraft – eller om de hellere vil vente, til den dag boligen sælges.

Indefrysningen af grundskylden fra 2018-2020 er rente- og gebyrfri.

Men fortsætter man indefrysningen efter 1. maj 2021 år, skal man betale renter.

Skattegælden forrentes fra den seneste ‘rettidige betalingsdato med en rente i henhold til opkrævningslovens § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint for hver påbegyndt måned, indtil betaling sker’.

Lige nu er renten 0, men den er variabel og kan altså stige i de kommende år. Tillægget på 0,4 procentpoint løber på.

Hvis man ønsker at betale sin ophobede grundskyldsgæld, skal man gøre det via borger.dk. Det bliver dog tidligst muligt 1. maj 2021.

Når man sælger sin bolig, skal hele den indefrosne grundskyldsgæld inkl. renters rente betales til kommunen.

For pensionister, der ønsker lidt ekstra økonomisk overskud i hverdagen, kan det også være relevant at udskyde skattebetalingen, til den dag boligen sælges, påpeger Lise Nytoft Bergmann.

Men risikerer man ikke, at man ophober gæld til op over skorstenen, hvis man lader skattegælden stige med renters rente i årevis?

Nej, lyder det betryggende svar fra Lise Nytoft Bergmann.

»Man skal huske på, at årsagen til, at man får en stigning i grundskylden, er, at boligpriserne stiger, og friværdierne vil stige mere end gældsophobningen. Så man skal ikke være så bekymret for de indefrosne boligskatter.«