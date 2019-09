I dag har studerende landet over første skoledag. En dag, der burde handle om glæden ved at tage hul på et nyt og stort kapitel i livet.

Men for tusindvis af unge i København er det tankerne om, hvor de skal bo, og hvordan de skal få råd til huslejen, det, der fylder mest. Så meget, at CIU, der fordeler studieboliger i hovedstaden, bliver opsøgt af grædende studerende.

Det fortæller Rasmus Okholm-Hansen, der er indstillingschef i CIU.

»Det er en enorm stressfaktor for de studerende, og vi oplever, at de kommer grædende til os, fordi de er desperate. Det er især svært for de studerende, som kommer langvejs fra og ikke har familie og netværk i København,« fortæller han.

På Refshaleøen i København er der blevet opført fyldende studieboliger. De såkaldte Urban Riggers, som er designet af den kendte arkitekt Bjarne Ingels. De etværelseslejligheder koster 3.000 kroner i leje om måneden og må kun bebos af studerende. Man skal dog have en solid opsparing med i bagagen eller forældrehjælp for at kunne få fingre i en af de smukke studieboliger. De koster nemlig mellem 950.000 og 1.250.000 kroner.

Derudover kan der gå tre til fire måneder yderligere, før du kan flytte ind.

Er du blevet optaget på et studium i København, og kommer du langt fra hovedstaden, kan du forvente at vente et halvt år på at få tilbudt en bolig. Derudover kan der gå tre til fire måneder yderligere, før du kan flytte ind.

Har du en bolig i nærheden af København, for eksempel hos dine forældre, er ventetiden minimum halvandet år.

»Der er tusindvis af studerende i København, som ikke har en fast studiebolig, og det er meget almindeligt, at man ikke har et fast sted at bo det første halve år, man læser,« siger Rasmus Okholm-Hansen.

Han fortæller, at boligmanglen igen i år er stigende i København.

»Hvert år er den større end nogensinde før.«

Ifølge en analyse fra Dansk Byggeri mangler der i år 8.400 studieboliger i København i forbindelse med studiestart.

Og selv om København nogle steder ligner en stor byggegrund, så hjælper det ikke de studerende.

»Der er blevet bygget meget nyt i København, men problemet er, at det er meget dyrt, så det afhjælper ikke problemet med betalelige boliger ret meget, og vi kan se, at dem, der har mest brug for noget at bo i, er dem, der har råd til at betale mindst,« forklarer indstillingschefen.

Men selv om de studerende i virkeligheden ikke har råd til de dyre studieboliger, ender de alligevel med at sige ja tak, fordi de ikke har noget alternativ, og det har store omkostninger for nogle.

»Mange kommer til at bosætte sig for dyrt, fordi det ikke kan lade sig gøre at få en studiebolig, der er til at betale. Vi har set eksempler på studerende, der optager sms-lån for at betale huslejen og ender så forgældede, at de må opgive studiet og rejse hjem igen,« siger Rasmus Okholm-Hansen.

Ifølge en undersøgelse fra Dansk Magisterforening bruger 43 procent af alle studerende hele deres SU eller mere på bolig.

Han fortæller, det er en myte, at de studerende mangler bolig, fordi de er kræsne og kun vil bo centralt i København.

»Det er klart, at hvis de får tilbuddet om at bo tæt på deres studiested, så siger de ja tak, men vi kan se, at de studerende både søger i Roskilde, Hillerød, Tingbjerg og så videre. De er ikke kræsne.«

Overborgmester Frank Jensen (S) fortæller i et skriftligt svar til B.T., at Københavns Kommune er opmærksom på, hvor hårdt de mange studerende kæmper for at finde en bolig.

Overborgmester Frank Jensen (S).

Der er et halvt års ventetid på en studiebolig, og CIU oplever, at manglen på studieboliger fortsat stiger, og de ser studerende, der må opgive deres studier, fordi de forgælder sig i forsøget på at betale en høj husleje, der overstiger SU'en. Hvordan løser vi det problem?

»Vi skal have mange flere og også mindre boliger i København, så vi kan tilbyde flere unge en god bolig til fornuftige penge. Blandt andet har jeg lagt op til, at der skal bygges 12.000 nye ungdomsboliger de næste 12 år – og halvdelen af dem skal være almene, som har en lavere husleje end private ungdomsboliger. Og det skal være muligt at bygge endnu flere små boliger, hvor de studerende også vil kunne bo.«

Hvorfor har København ikke en 'tag over hovedet'-garanti for de studerende, som man har i Aarhus, Aalborg og Odense?

»Vi arbejder på at kunne give de mange nye studerende en sådan garanti. Men det kræver, at vi kan stille kommunens grunde gratis til rådighed, så der kan blive bygget midlertidige ungdomsboliger. Og det kan vi desværre ikke gøre, medmindre der kommer en ændring af almenboligloven.«

»Derfor er vi i dialog med Boligministeriet om mulighederne, og jeg vil tage sagen op med boligministeren, når jeg mødes med ham i starten af september.«