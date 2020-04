Et af de helt store spørgsmål blandt borgerne er, om de får lov til at afholde planlagte bryllupper, runde fødselsdage og andre store fester hen over sommeren.

Den eneste nyhed, der tirsdag kom frem om det emne, er, at de endnu ikke er forbudt.

Men fremtiden med coronakrisen er så uvis, at selv statsminister Mette Frederiksen ikke ved, om hun kan holde sit planlagte bryllup med manden Bo Tengberg.

»Jeg er en af dem, der har planlagt et sommerbryllup. Men jeg ved heller ikke, hvad der kommer til at ske hen over sommeren. Vi følger sygdommens udvikling,« siger Mette Frederiksen foran pressen tirsdag.

Ingen ved, hvor det ender

Foreløbigt gælder forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer frem til 10. maj.

Regeringen har desuden tirsdag indført et nyt forbud frem til 1. september mod, at flere end 500 personer samles for at undgå såkaldt »superspredning«.

Flere partiledere efterspurgte tirsdag ved spørgetimen i Folketingssalen igen en langsigtet strategi for regeringens håndtering af coronakrisen.

Det afviste Mette Frederiksen at komme nærmere ind på. Ifølge hende er det for uklart, hvordan pandemien vil udvikle sig.

Venstres Jakob Ellemann-Jensen efterspørger en langsigtet strategi fra Mette Frederiksen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Venstres Jakob Ellemann-Jensen efterspørger en langsigtet strategi fra Mette Frederiksen. Foto: Liselotte Sabroe

»Ingen ved, hvordan tingene ser ud om et år,« sagde hun.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, kritiserede Mette Frederiksen for at føre en zigzag-kurs.

Han gentog oppositionspartiets kritik af, at regeringen og myndighederne kommer med for uklare og skiftende meldinger. Kritikken går på det, Venstre kalder »meldinger i øst og vest«.

Kursen skifter mellem, at borgerne den ene dag ser frem mod en normaltilstand, fordi liberale erhverv som frisører får lov til at åbne, men at de næste dag skal forholde sig til, at Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut i et interview med Berlingske melder ud, at danskerne godt kan regne med at holde social afstand, indtil en vaccine er fundet - hvilket kan tage op mod et år.

Måske er det et problem i håndteringen af den her sygdom, at en sætning pludselig kan være det, hele Danmark skal diskutere Mette Frederiksen, statsminister

Mette Frederiksen var forberedt på spørgsmålet og havde til lejligheden medbragt et dokument.

»Jeg bliver nødt til at sige: Vi politikere prøver det igen og igen og igen, at et enkelt citat tages ud til en overskrift. Man kunne også have gengivet, at Kåre Mølbak siger: 'Men vi ved dybest set ikke, hvad fremtiden bringer.' Eller: 'Der er mange hvis'er,'« sagde Mette Frederiksen og tilføjede med en vis irritation i stemmen:

»Måske er det et problem i håndteringen af den her sygdom, at en sætning pludselig kan være det, hele Danmark skal diskutere.«

Hun forklarede, at det ville være totalt utroværdigt at komme med et bud på, hvornår krisen er ovre.

Men hvis coronakrisen får en lang indvirkning på Danmark, må vi finde andre måder at være sammen med vores ældre, vores syge og vores sårbare på, sagde hun.

Folketingets partier er indkaldt til nye forhandlinger med statsministeren torsdag om den videre genåbning af det danske samfund.