Hvorfor siger I nej til Spinraza, når I godt kan se, at det virker på folk over seks år i udlandet, for vi har jo den samme sygdom, som alle andre børn i udlandet?

Sådan lyder det fra 12-årige Johanne Gommesen, der i en video, som du kan se øverst her i artiklen på bt.dk, stiller spørgsmål til Medicinrådet.

Medicinrådet udarbejder anbefalinger om nye lægemidler til regionerne. Og grunden til, at Johanne nu står frem med sin undren, skyldes, at rådet endeligt har slukket håbet for hende og andre børn og unge med den alvorlige, men sjældne muskelsvindsygdom SMA.

Fredag afviste rådet endnu en gang at anbefale det lovende lægemiddel Spinraza til børn over seks år, der er ramt af SMA.

Johan Lauritsen lider af en sjælden muskelsvindslignende sygdom, SMA. Han er en af de patienter, der grundet sin alder, ifølge Medicinrådet vil have lille effekt af Spinraza. Johan får sværere og sværere ved at spille klaver, som er hans store passion.

En uforståelig beslutning for de mennesker, som hver dag kæmper en ulige kamp mod sygdommen, der nådesløst fjerner børnenes færdigheder år efter år. Særligt set i lyset af, at Danmark er et af få lande i Europa, hvor medicinen ikke er tilladt for børn op til 18 år.

B.T. har fulgt sagen siden 2018, hvor forældrene til den dengang toårige Merle kunne fortælle, hvordan deres datter begyndte at gå, efter hun fik medicinen.

Siden fulgte en række andre fortællinger om børn og deres forældre, som ikke fik de muligheder, Merle fik, og som magtesløse kunne følge med i, at Medicinrådet gang på gang har afvist at anbefale Spinraza.

Børn og forældre, som nu retter deres undren og spørgsmål direkte til Medicinrådet i videoen herover.

»Hvis der ikke snart sker noget, er vi nødt til at splitte familien op og rejse til udlandet. Så bliver vi sundhedsflygtninge,« siger Chris Nørregaard, far til Benjamin.

»Er det i orden, at jeg mister nogle funktioner, som jeg måske aldrig får tilbage igen? For eksempel at løfte en kop. At skrive med en blyant. Helt basale hverdagsting. Er det dét værd?,« spørger 10-årige Benjamin Nørregaard.

Også på Christiansborg har Medicinrådets afgørelse vakt opsigt.

'Dybt forkasteligt, at medicinrådet endnu en gang afviser Spinraza, mens andre lande er i fuld gang. Hvorfor ikke sige lige ud, at man ikke ønsker at hjælpe børn, som er syge i forvejen,' skrev sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt på sin Facebook-side, efter rådets afgørelse.

Hun kalder nu sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd om sagen efter sommerferien.

Mette Balle Hermansen og datteren Merle, der lider af en sjælden muskelsvindsygdom. Merle har oplevet stor effekt ved Spinraza.

Argumentet for at afvise medicinen er, at dokumentationen for virkningen ikke er god nok i forhold til prisen.

Det er uvist, præcist hvad medicinen koster, da prisen, som Medicinrådet har fået forelagt, er fortrolig. Det fortæller administrerende direktør i medicinalvirksomheden Biogen Janne Harder:

Spinraza - det koster midlet Spinraza er et lægemiddel med indholdsstoffet nusinersen Listeprisen for en dosis af lægemidlet er 572.232,79 kroner. Et barn med SMA skal det første år have seks doser, og de efterfølgende to år skal det have tre doser. I Danmark betaler sygehusene som hovedregel ikke listepris for noget lægemiddel, idet der skal gives rabat på lægemidlerne enten via udbudsrunder eller via fortrolige prisaftaler, som indgås mellem lægemiddelvirksomheden og regionernes indkøbsorganisation Amgros. Amgros har i de seneste 12 måneder i gennemsnit opnået 39,8 pct. rabat på lægemiddelpriserne. Listenprisen for Spinraza er således ikke den pris, som hospitalerne betaler for behandlingen. Den reelle pris er fortrolig, men efter virksomhedens oplysninger væsentlig lavere end listeprisen. Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Amgros

»Vi kan desværre ikke kommentere på det fortrolige pristilbud på produktet, men efter hele fire ansøgningsrunder over de seneste tre år er det ikke længere prisen, som er forhindringen. Udfordringen er, at Medicinrådet kræver dokumentation for effekt på et niveau, som det simpelthen ikke er muligt at fremskaffe,« siger hun.

Et flertal i Medicinrådets eget fagudvalg konkluderede da også, at flere børn og unge kan have god gavn af behandlingen.

Men det valgte Medicinrådet altså at se bort fra.

Per Larsen, sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti og formand for Regionernes Fællesindkøb, Amgros, mener, at når Medicinrådet ikke vil anbefale Spinraza som en standardbehandling for børn over seks år, så skulle man i stedet lave en forsøgsordning.

Per Larsen forestiller sig en ordning, hvor firmaet kun får betaling for medicinen for de børn, det har effekt på- i forsøgsordningen.

SMA - en sjælden sygdom Spinal muskelatrofi (SMA) er en arvelig nervesygdom, som medfører svind af musklerne, fordi de celler, som via nervebanerne signalerer til musklerne, at de skal trække sig sammen, forsvinder. SMA opdeles i tre kategorier afhængig af sygdomsdebut. SMA type I: Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat.

Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat. SMA type II: Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person.

Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person. SMA type III: Er den mildeste form. Symptomerne viser sig fra 18-månedersalderen og op i voksenalderen. Kraftnedsættelsen er mest udtalt i hofter, skuldre og krop og breder sig langsomt til albuer og knæ. Benene er oftest svagere end armene. Graden af kraftnedsættelse er meget forskellig fra person til person.

»Nu har Medicinrådet talt, og der bliver ikke tale om en standardbehandling. Det betyder, at vi nu er et andet sted, og så må vi se, hvad vi så kan gøre for at hjælpe familierne. Måske kunne man lave en ordning, hvor vi kan enes om en favorabel pris til de ramte børn. Altså en forsøgsordning, hvor klinikere kan følge børnene tæt og se, hvem der vil have gavn af medicinen, og hvem der ikke vil,« siger han.

Per Larsen vil nu tage initiativ til en ny forhandling med medicinalfirmaet, der fremstiller Spinraza, i håbet om, at de kan blive enige om en pris på en forsøgsordning, som så på ny kan fremlægges for Medicinrådet. Hvornår han helt præcist vil gøre dette, kan han ikke sætte dato på, men 'formentlig et tidspunkt efter sommeren'.

Medicinrådet har i et interview med B.T. svaret på fem familiers spørgsmål. Et udpluk af svarene kan du læse i faktaboksen herunder.

Spørgsmål til Medicinrådet fra Camilla Lorenzen, mor til Marcus Hvordan kan I forsvare, at Danmark som velfærdsland går enegang i forhold til vores nabolande? »Vi går ikke enegang, men vi er klar over, at forskellige lande har forskellige grænser for, hvem man tilbyder behandlingen. F.eks. kan vi se, at de fleste lande har en grænse ved 18 år, men her ved den sidste gennemgang af data har vi faktisk ikke kunnet finde dokumentation for, at man skulle sætte en grænse netop her,« siger formand for Medicinrådet Steen Werner Hansen. »Det er også vigtigt at huske, at mange andre lande har andre former for begrænsninger. Hvis man går til England, der ofte bliver fremhævet som et land, hvor man har fået en god aftale med firmaet, så skal man være gående eller have været gående inden for de seneste 12 måneder for at få lægemidlet, og så skal man genvinde gangfunktionen for at få lov til at fortsætte i behandlingen,« siger han. »Den begrænsning findes i England, fordi de ligesom os mangler dokumentation for, at det har effekt på alle.«

Spørgsmål til Medicinrådet fra Stine Gommesen, mor til Johanne Hvorfor anerkender I ikke en stagnation af Johannes SMA som en effektfuld virkning, såfremt hun tilbydes behandling med Spinraza? »Jeg kan ikke gå ind i enkeltsager, men generelt kan man sige, at når vi kigger på, om et lægemiddel virker, så ser vi først og fremmest på, om det forbedrer sygdommen. Men vi kigger også på, hvor mange der ville opleve, at deres sygdom var stabil, og hvor lang tid sygdommen ikke ville udvikle sig. Og det er her, hvor vi efterspørger nogle data. Vi ved, at medicinen ikke har effekt hos alle, men vi mangler at vide, hvem den har en effekt hos, og hvor længe den effekt varer,« siger formand for Medicinrådet Steen Werner Hansen.

Spørgsmål til Medicinrådet fra Benjamin Meng Nørregaard, 10 år Vil I forklare mig, hvorfor jeg ikke må få medicin på en måde, så jeg forstår det som 10-årig? »Det er vigtigt for mig at påpege, at når Medicinrådet kommer med nogle anbefalinger, så er det til en gruppe patienter, og jeg kan derfor ikke sige noget om, hvorfor enkelte børn eller voksne ikke kan blive behandlet med bestemte typer medicin,« siger formand for Medicinrådet Steen Werner Hansen. »Men jeg vil gerne prøve at forklare, hvorfor Medicinrådet ikke anbefaler Spinraza til alle børn med SMA: Vi skal have en bedre dokumentation for, hvem medicinen hjælper, før vi kan anbefale den til flere. Det skal vi, fordi de penge, medicinen koster, kommer fra et andet sted i sundhedsvæsenet, og når man tager de penge, så er der måske nogle andre, der ikke får den hjælp til deres sygdom, de har brug for. I Medicinrådet skal vi finde ud af, hvordan vi hjælper flest mulige mest muligt med de penge, der er, og derfor kan vi ikke anbefale medicin, hvis vi ikke ved, den virker,« siger han.