Tirsdag aften underholdt han et proppet Parken med en kavalkade af hits, og senere torsdag aften gør han det igen. Men nogle danskere har tydeligvis ikke fået nok af verdensstjernen Bruce Springsteen.

En større menneskemængde har i hvert fald samlet sig foran Hotel d'Angleterre i København, hvor den 73-årige hitmager skulle befinde sig.

Hos Københavns Politi er man opmærksom på situationen.

»Vi har modtaget en anmeldelse om, at der er så mange mennesker, der gerne vil se Bruce Springsteen, at det begynder at give problemer for trafikken,« siger vagtchef ved Københavns Politi Jonathan Wald.

Derfor har politiet også sendt et par patruljer til stedet.

»De er der for at tage en snak med folk. Man skal opholde sig på fortovet, hvis man vil forsøge at få et glimt af ham,« siger vagtchefen og tilføjer, at der er helt roligt foran hotellet.

Efter aftenens koncert rejser amerikaneren og bandet ifølge planen videre til Hamburg, hvor de spiller koncert lørdag.