Indtil det sidste sekund håbede familien Thøgersen på et mirakel, så deres 13-årige datter Atcharapan ‘Mint’ Yaungyai alligevel måtte blive i Danmark.

Men miraklet kom ikke, og mandag eftermiddag klokken 14.25 lettede et Thai Airways-fly mod Bangkok med Mint og hendes mor, Ratre Thøgersen, siddende i det.

B.T. var med, da den 13-årige skolepige mandag sagde farvel til hendes familie og venner i Kastrup Lufthavn, efter Udlændingenævnet i sidste uge besluttede, at Mint ikke må få ophold i Danmark.

Stemningen var trykket foran skranken til Thai Airways, da Mint og hendes familie med tårer i øjnene ventede på at indtjekke deres to store kufferter.

13-årige Mint venter på at indlevere sin kuffert hos Thai Airways i Kastrup Lufthavn mandag formiddag. Hendes papfar Frank Thøgersen bliver i Danmark med hendes lillebror Malick på tre år, mens hendes mor Ratre Thøgersen rejser med til Thailand for at passe på datteren. Foto: Niels Meilvang Vis mere 13-årige Mint venter på at indlevere sin kuffert hos Thai Airways i Kastrup Lufthavn mandag formiddag. Hendes papfar Frank Thøgersen bliver i Danmark med hendes lillebror Malick på tre år, mens hendes mor Ratre Thøgersen rejser med til Thailand for at passe på datteren. Foto: Niels Meilvang

På vej til lufthavnen var Mint blevet samlet op af sin mor og bonusfar ved Hastrupskolen i Køge, hvor hun indtil i fredags gik i 7. klasse.

»Jeg ville gerne selv aflevere min computer på kontoret og se mine venner«, fortæller Mint genert til B.T., og hendes bonusfar tilføjer:

»Mint sagde i morges, at hun gerne ville i skole i dag, og det kunne vi jo ikke sige nej til. Det var slet ikke meningen, at hun skulle det, men hendes lærer blev så glad, da jeg ringede og fortalte, at Mint altså lige kom i skole et par timer«, siger Frank Thøgersen.

Ifølge myndighedernes vurdering kan Mint ikke blive integreret i Danmark, og derfor skal hun sendes hjem til Thailand, hvor hun er født.

13-årige Mint var taget i skole, inden hun skulle i lufthavnen mandag. Hun ønskede at sige farvel til sine venner i 7. klasse på Hastrupskolen i Køge en sidste gang. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere 13-årige Mint var taget i skole, inden hun skulle i lufthavnen mandag. Hun ønskede at sige farvel til sine venner i 7. klasse på Hastrupskolen i Køge en sidste gang. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Mints mor og bonusfar har kæmpet for, at Mint kunne få lov til at blive i Danmark, og selvom hun nu er nødt til at tage til Thailand, har familien langt fra givet op og har nu en advokat på sagen.

»Jeg er tidligere blevet skilt, men det her føles endnu værre end det. Det føles som om, at vi bliver revet fra hinanden,« siger Frank Thøgersen.

Mints mor, Ratre Thøgersen, der selv er fra Thailand, rejser nu med sin datter til Bangkok, da den 13-årige pige ellers ville være helt alene.

Mints biologiske far bor i Bangkok, men han har diagnosen bipolar og vil ikke passe Mint. Derudover har han tidligere slået hende, så familien har besluttet, at Ratre Thøgersen bliver i Thailand med Mint, indtil familien har en plan.

Frank Thøgersen i Kastrup Lufthavn efter at han mandag har sagt farvel til sin bonusdatter Mint, som skal tilbage til Thailand, hvor hun er født, da hun har fået afvist sin ansøgning om opholdstilladelse i Danmark. Foto: Nils Meilvang Vis mere Frank Thøgersen i Kastrup Lufthavn efter at han mandag har sagt farvel til sin bonusdatter Mint, som skal tilbage til Thailand, hvor hun er født, da hun har fået afvist sin ansøgning om opholdstilladelse i Danmark. Foto: Nils Meilvang

Mens Frank Thøgersen taler med B.T., står hans kone ved siden af og kigger på sin datter.

»Jeg har ikke lyst til at rejse fra min søn,« siger Ratre Thøgersen med gråd i stemmen.

Ratre og Frank Thøgersen har sammen sønnen Malick på tre år. Han skal nu bo alene med sin far i Køge, mens hans storesøster og mor er i Thailand.

»Vi valgte ikke at tage Malick med i lufthavnen i dag, fordi han ikke ville kunne forstå det. Men det her kommer også til at gøre ondt på ham, han kommer til at savne sin mor og storesøster som sindssyg,« forklarer Frank Thøgersen.

En ven af familien trøster Mint og hendes mor Ratre inden de flyver til Bangkok. De rejser fordi 13-årige Mints ansøgning om ophold i Danmark er blevet afvist, og derfor skal hun tilbage til Thailand, hvor hun er født. Foto: Niels Meilvang Vis mere En ven af familien trøster Mint og hendes mor Ratre inden de flyver til Bangkok. De rejser fordi 13-årige Mints ansøgning om ophold i Danmark er blevet afvist, og derfor skal hun tilbage til Thailand, hvor hun er født. Foto: Niels Meilvang

Et par af familiens venner er mødt op i lufthavnen for at sige farvel til Mint og Ratre Thøgersen. Mens Frank Thøgersen forsøger at holde tårene tilbage, bryder hans kone sammen på sin venindes skulder.

Mint tager sin taske frem og gennemgår indholdet. Hun finder en slikkepind, som hun giver til sin bonusfar.

»Den skal Malick have,« siger Mint.

»Den skal jeg nok give ham, min skat,« siger Frank Thøgersen til sin bonusdatter, som han siger, at han elsker som sit eget barn.

Familiens venner trøster, mens 13-årige Mint gør klar til at sige farvel Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Familiens venner trøster, mens 13-årige Mint gør klar til at sige farvel Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Det mærkes tydeligt, da familien til sidst skal sige farvel ved indgangen til security.

Med tårer løbende ned ad kinderne og sammenkrøllede ansigter kysser familien farvel, inden Mint og hendes mor forsvinder om et hjørne.

»Jeg er så bange for, at Mint aldrig får lov til at komme tilbage, men selvom det hele virker sort lige nu, så skal vi nok klare det,« siger Frank Thøgersen.

Familien ved på nuværende tidspunkt ikke, hvornår de ser hinanden igen.