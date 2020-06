De fleste har formentlig droppet alle tanker om en rejse til sydens sol denne sommer.

For Udenrigsministeriets rejsevejledning begrænser rejser til alle lande i verden indtil 31. august - bortset fra Tyskland, Island og Norge. Men nu bliver døren åbnet på klem for, at man igen kan gøre sig forhåbninger om en tur til det glitrende Middelhav.

I en mail til B.T. oplyser Udenrigsministeriet, at regeringen arbejder på at skubbe datoen frem for alle de lande, hvor der lige nu lyder en officielt advarsel mod alle ikke-nødvendige rejser.

»Regeringen arbejder på at finde en ny model for rejsevejledningerne, så danskerne kan rejse frit igen så hurtigt som muligt, og gerne inden den 31. august,« skriver Udenrigsministeriet.

Det understreges samtidig at ‘det er afgørende ikke at sætte smittekontrollen i Danmark over styr, f.eks. ved at danske rejsende tager smitte med tilbage til Danmark.’

Torsdag aften fortalte Udenrigsminister Jeppe Kofod til DR, at man netop ser på muligheden for at åbne for rejser inden sommerens sidste kalenderdag.

»Det kan sagtens være – jo før, jo bedre. Vi ser på modeller for, hvordan vi får danskerne trygt ud at rejse. Men det er også vigtigt, at vi ikke underminerer vores indsats mod coronavirus herhjemme,« lyder det fra udenrigsministeren.

