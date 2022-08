Lyt til artiklen

»Hvis man skulle opfinde gyserscenariet, så skulle det være det.«

Sådan siger direktøren for Ree Park, Jesper Stagegaard, til TV 2 Østjylland om det, der udspillede sig for øjnene af flere gæster.

Onsdag eftermiddag stod en mand pludselig inde i buret med vildhunde – og manden reagerede ikke, da personalet forsøgte at få kontakt til ham.

Det var en gæst i Ree Park, som ligger i Ebeltoft, der spottede manden og kontaktede en guide, som slog alarm.

Rød alarm.

Det vil sige, at der skal handles hurtigt. Meget hurtigt.

Kort efter var personale fra dyreparken fremme ved vildhundeanlægget, men det viste sig, at manden inde blandt vildhundene var udviklingshæmmet og bar høreværn på grund af en diagnose.

Derfor var der ikke andet at gøre end at gå ind til manden, tage fat i ham og få ham ud derfra i en fart.

Omkring syv minutter efter, at alarmen gik, var den potentielt farlige situation afværget. Ingen kom til skade.

Jesper Stagegaard understreger over for TV 2 Østjylland, at sikkerheden i Ree Park er i orden. Ifølge direktøren har dyreparken aldrig før oplevet en lignende episode i sin 25 år lange levetid.

Både medarbejderne og de gæster, som overværede episoden, har efterfølgende kunnet tale med en krisepsykolog.