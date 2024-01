32-årige Gypsy Rose Blanchard har siddet i fængsel i næsten ni år for at medvirke til drabet på sin mor Dee Dee Blanchard.

Men nu er hun løsladt og klar til at fortælle om sin tid bag lås og slå.

I det første tv interview siden sin løsladelse torsdag med 'Good Morning America' forklarer hun, at hun havde et misbrug med smertestillendepiller, der førte hende ned ad en mørk vej, da hun slog sin mor ihjel.

Det skriver ABC News.

Pillemisbruget var nemlig hendes flugt fra en frygtelig virkelighed.

Lige indtil Gypsy Rose Blanchard i samarbejde med sin daværende kæreste, Nick Godejohn, besluttede sig for at slå sin mor ihjel tilbage i 2015.

»Jeg er sikker på, at vi begge fortryder en masse. Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg har udstået min straf. Han afsoner sin tid for sin del. Og jeg ønsker ham alt godt på hans rejse,« siger hun til mediet.

Nick Godejohn er blevet dømt livstid i fængsel uden mulighed for løsladelse.

Gypsy Rose Blanchard fortæller til mediet, at hun havde mere frihed under sine ni år i en fængselscelle end hun havde, da hun boede med sin mor.

For Gypsy Rose Blanchard voksede op på en løgn, som hendes mor skabte.

Hun har siddet fængslet siden 2015 i Chillicothe Correctional Center. Foto: Foto: HBO Vis mere Hun har siddet fængslet siden 2015 i Chillicothe Correctional Center. Foto: Foto: HBO

En løgn om, at hun i løbet af sin barndom var terminalt syg og blandt andet led af leukæmi, epilepsi, synsnedsættelser og muskelsvind – sidstnævnte gjorde, at hun i årevis var lænket til en kørestol.

Og en løgn, hendes mor, Dee Dee Blanchard, overbeviste hende om i en sådan grad, at Gypsy Rose Blanchard selv begyndte at tro på den.

Men Gypsy Rose Blanchard var aldrig syg.

Derimod menes det, at hendes mor led af fænomenet Münchausen by proxy og havde udsat datteren for mishandling i flere år, skriver flere medier, herunder The Independent og NBC News.

Nu deler hun sin historie i dokumentarserien 'Gypsy Rose Blanchards bekendelser fra fængslet' for at sætte fokus på mentalt helbred hos ofre for Münchausen by proxy.

»Så den næste person, der måtte være i en situation som min, ikke tager samme vej som mig,« forklarer hun til mediet.

Gypsy Rose Blanchards fortælling er gået viralt, hvor der har været stor opmærksomhed på hende i fængslet, men også nu ved hendes nylige frihed.

Både på grund af film og tv-serier som 'Mommy, Dead and Dearets' og HBO-serien 'The Act.'

Flere mener, at det har været en fejl, at hun fik en fængselsstraf, og millioner hylder hende på de sociale medier.