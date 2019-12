'Skolen ødelagde dette års julekalender.'

Sådan lyder profilteksten til Instagram-profilen 'babes_2019_', der de første dage af december fungerede som en såkaldt 'babekalender' for en række elever på Roskilde Handelsskole.

Konceptet var ganske enkelt:

I løbet af efteråret har andre elever kunnet sende billeder og navne ind til folkene bag Instagram-profilen, og i løbet af december var det så meningen, at de 24 pæneste kvinder skulle fungere som 24 små låger i en julekalender.

Men i alt nåede der kun at komme tre piger på profilen, før en besked den 3. december tikkede ind i indbakken.

Det var Roskilde Handelsskoles kommunikationsafdeling, der havde fået nys om den noget specielle julekalender og derfor kunne overrække en besked til profilen om, at det altså var imod skolens regler, og at det i værste fald kunne ende med bortvisning.

Besked fra Roskilde Handelsskole Foto: Instagram

Derfor blev julekalenderen stoppet prompte.

I de tre decemberdage, som julekalenderen nåede at køre, blev tre forskellige elever vist frem med billede, og i teksten står det ganske klart, at pigerne er udvalgt ud fra deres udseende.

'Den næste babe er en putte fra 1.k. Hun er meget energisk og elsker at danse og kan i hvert fald finde ud af bruge sine arme på dansegulvet. Hun er en, der drikker meget, det kan man finde ud af til den næste fredagscafé. Hun er single. Vi er klar med den næste babe i morgen,' står der blandt andet om en af de tre piger.

Og efter en søgning på Instagram står det klart, at såkaldte 'babekalendere' og 'hunkkalendere' er ganske udbredte i det danske land.

Helt konkret har B.T. fundet lignende tilfælde på Rysensteen Gymnasium, Slagelse Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Slotshaven Gymnasium, Egedal Gymnasium, Odsherred Gymnasium, Allerød Gymnasium, Espergærde Gymnasium og Stenhus Gymnasium.

Men spørger du direktør på Roskilde Handelsskole Jørgen Sloth, så er der ikke meget positivt at sige om sådan en julekalender, som hans kommunikationsafdeling selv var med til få stoppet.

»Vi vil ikke have, at man opfører sig skidt over for sine skolekammerater, og det her er bare dårlig opførsel. Det er jo oftest piger, som bliver hængt ud, samtidig med at der også sidder nogen tilbage, som ikke blev valgt,« siger han.

Direktøren fortæller, at man på skolen overvåger, hvad der »sker på nettet«, og da man opdagede julekalenderen, tog man aktion med en besked.

Instagram-siden for Roskilde Handelsskoles lukkede julekalender Foto: Instagram

»Det kan i værste fald ende med bortvisning, så vi har også italesat det på vores morgensamling og sendt en skriftlig besked til eleverne,« siger Jørgen Sloth.

Stod det til ham, burde sådanne julekalendere lukkes alle steder.

»De opfører sig jo ikke ordentligt. Og bare det, at de gemmer sig på sådan en profil, tyder på, at de ikke har mod og mandshjerte. Man skal have respekt for andre,« siger direktøren.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra de tre piger, der endte med at blive en del af julekalenderen.