Rysensteen Gymnasium lukker midlertidigt. To elever er smittet med coronavirus uden at have haft kontakt.

Rysensteen Gymnasium i København har bedt eleverne om ikke at møde op mandag morgen.

Det skyldes, at to elever er blevet smittet med coronavirus uden forbindelse med hinanden. Det skriver Politiken.

Ifølge Politiken er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der har besluttet, at skolen skal holdes lukket.

- Den konkrete årsag til lukningen er, at der nu er konstateret to tilfælde af Covid-19 (coronavirus, red.), som ikke umiddelbart kan sættes i forbindelse med hinanden.

- For at hindre større smitterisiko vælger man derfor at lukke skolen, skriver rektor Gitte Transbøl til eleverne.

Rysensteen Gymnasium har knap 1000 elever.

/ritzau/