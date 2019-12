Det er nok de færreste gymnasieelever, der ifører sig gummihandsker, når de skal til idræt.

Men det gør eleverne på Mulernes Legatskole i Odense lige for tiden - i hvert fald, hvis deres hænder skal røre ved hinanden.

Det - lidt mærkelige - tiltag er ifølge Fyens Stiftstidende ét af de skridt, skolen har måttet tage for at få bugt med de irriterende fnatmider, der lige nu er et problem for mange danskere.

Faktisk er det ikke kun i idrætstimerne, at gummihandskerne skal tages frem. Det er helt generelt, hvis eleverne skal noget, der involverer at holde hinanden i hænderne i længere tid.

Hvad er symptomerne på fnat, og hvordan smitter det? Symptomer på fnat: Fnat viser sig ved intens hudkløe, der forværres ved sengetid.

Kløen starter som regel to-seks uger efter, man er blevet smittet.

Hos personer, som tidligere har været smittet, kan kløen starte allerede en-tre dage efter smitte.

Fnat viser sig desuden som et udslæt med små væskefyldte, rødlige blærer på huden.

Hvis kløen står på i længere tid, kommer der ofte kradsningsmærker på huden typisk ved håndled. Smitte med fnatmider: Fnat er en ufarlig sygdom, der skyldes smitte med fnatmider, som overføres mellem mennesker ved længerevarende tæt hudkontakt.

Miden kan i sjældne tilfælde smitte via genstande fx håndklæder, sengetøj, tøj, sko, hovedtelefoner og stofmøbler.

Alle kan blive smittet med fnat, og smitte skyldes ikke mangelfuld personlig hygiejne. Hvis der er mistanke om fnat, bør du undersøges af en læge. Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk

Indtil videre gælder de nye forholdsregler indtil juleferien, men hvis fnatmiderne stadig hærger på skolen, når eleverne vender tilbage i det nye år, så bliver engangshandskerne fremme indtil til vinterferien.

Rektor på Mulernes Legatskole, Torben Jakobsen, har været i tæt kontakt med både Odense Universitetshospital og Sundhedsstyrelsen for at sikre sig, at skolen håndterer problemet korrekt.

Derudover er der blevet sendt en vejledning ud til at alle elever, forældre og ansatte, så de er opdateret med den nyeste viden om fnatmiderne.

Her opfordres eleverne også til at søge læge, hvis de har mistanke om, at de har fnat, men vigtigst af alt er informationerne ifølge rektoren blevet sendt ud for at skabe opmærksomhed og dialog om emnet og for at sørge for, at det ikke bliver tabuiseret.

Arkivfoto. Fnat rammer især på steder som hånden og mellem fingrene.

Håbet er, at det store fokus på problemet kan bidrage til, at skolen er fnatfri efter juleferien.

I mellemtiden er Mulernes Legatskole i Odense dog øjensynligt ikke den eneste skole, der kæmper med den smitsomme infektion.

»Jeg kan høre fra kolleger fra andre skoler, at alle døjer med fnat,« siger rektor på Mulernes Legatskole, Torben Jakobsen til Fyens.dk og tilføjer:

Der er færre og færre, der fortæller mig, at de aldrig har oplevet fnat hos dem.«