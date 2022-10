Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forskelsbehandling.

Det er det, som rektoren på et vestfynsk handelsgymnasium føler, finder sted.

Handelsgymnasier er nemlig ikke ligestillet med almene gymnasier, når det kommer til at modtage udkantstilskud.

De får omkring to millioner kroner mindre i støtte om året end et alment gymnasie på samme størrelse, der også er berettiget til at modtage udkantstilskud.

Og nu står handelsgymnasiet til at miste endnu mere i støtte.

Det fortæller Carsten Hofgrefe, der er rektor på det vestfynske gymnasium i Glamsbjerg, Det Blå Gymnasium, til TV 2 Fyn.

Om et år mister yderligere et udkantstilskud på 500.000 kroner.

Og derfor frygter rektoren, at gymnasiet helt må lukke næste år.

»Vi er dernede, at hvis ikke vi bliver ligestillet med de almene gymnasier på udkantstilskuddet, skal vi lukke indenfor et års tid,« siger rektor på Det Blå Gymnasium Carsten Hofgrefe til mediet.

Hans skole står til et underskud på 1,8 millioner kroner næste år.

De er dog sikret overlevelse i netop et år, efter der mandag landede en bred politisk aftale, der sikrer 15 millioner kroner i udkantstilskud til almene gymnasier og 30 millioner kroner i en særlig pulje til små erhvervsuddannelser i 2023