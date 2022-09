Lyt til artiklen

Eleverne på Aarhus Handelsgymnasium skal fredag aften til temafest, hvor eleverne skulle klædes ud som dyr, turister og dyrepassere. Men det har ledelsen sløjfet i 11. time.

Temaet, zoologisk have, spiller nemlig ikke overens med skolens regler, hvorfor ledelsen har sagt fra, skriver TV 2 Østjylland.

Over for B.T. erkender rektor Michael Jensen, at bruddet på reglerne ikke er »vildt og voldsomt«. Men alligevel har man skreddet ind og sløjfet temaet:

»Vi synes, det er et uheldigt tema, men det ligger klart, at sådan en konstellation vil vi ikke have.«

Udgangspunktet for festen skulle være, at 1.g'erne skulle være dyr, 2.g'ere turister – og endelig var det planen, at 3.g'erne skulle klædes ud som dyrepassere.

»Vi synes, det er en uheldig magtbalance mellem eleverne. Den kunne misforstås, og vi synes ikke, der er nogen grund til at bevæge sig derned. Alle skal have det godt.«

»Og så synes vi, det er lidt latterligt at blive sammenlignet som dyr eleverne imellem,« siger rektoren, der tilføjer, at nogle elever ikke har været glade for fordelingen.

Tror du, eleverne har haft onde intentioner med det her?

»Jeg tror bestemt ikke, eleverne har haft onde intentioner med det. Det siger festudvalget også, at de har misforstået det. Så på den måde har vi lært at snakke med eleverne om det.«

Ledelsen blev opmærksom på temaet tirsdag, hvor man siden har haft møde med festudvalget og forklaret reglerne. Og Michael Jensen oplyser da også, at det er foregået stille og roligt.

Til trods for, at nogle elever ikke er tilfreds med beslutningen.

»Der er lidt to varianter. Nogle synes, vi overreagerer. Men siden, vi aflyste temaet, er salget eksploderet, så nogle har vel været glade,« lyder det afsluttende fra Michael Jensen.

I fremtiden vil ledelsen og festudvalget have et tættere samarbejde, når temaet skal fastlægges. Men ikke i en grad, hvor ledelsen bestemmer, understreger rektor Michael Jensen.

Fredagens fest bliver til gengæld uden et tema.