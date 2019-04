Besparelserne på landets gymnasier har taget overhånd. Kvalitet og økonomi hænger ikke sammen, siger afgående rektor på Viborg Gymnasium & HF.

Viborg Gymnasium & HF skal have ny rektor. Den nuværende rektor, Mads Bendix Fjendsbo, har opsagt sin stilling i protest mod de massive besparelser, som landets gymnasier er underlagt. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.-

Politikerne kræver på den ene side skoler, der udvikler sig ind i fremtiden og leverer høj kvalitet i uddannelserne, og på den anden side er skolerne underlagt store besparelser. Det er en særdeles uholdbar situation, siger Mads Bendix Fjendsbo til avisen.

Harald Mikkelsen, bestyrelsesformand for Viborg Gymnasium & HF, ærgrer sig over opsigelsen, men udtrykker også respekt for beslutningen.

- Jeg synes, at der er en modig og bemærkelsesværdig beslutning. Det er meget bekymrende, at situationen nu er blevet så alvorlig, at det får en ansvarlig rektor til at sige fra, siger han således til Viborg Stifts Folkeblad.