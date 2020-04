Det er gode udsigter, når 3.g-elever skal gennemføre færre eksamener, mener gymnasieeleverne og -lærere.

Et enigt Folketing har besluttet, at afgangselever på blandt andet stx og hf skal op til væsentligt være eksamener til sommer som følge af coronaudbruddet i Danmark.

I Gymnasieskolernes Lærerforening foreslog man at sløjfe alle eksamener og erstatte dem med årskarakterer.

Alligevel er formand Thomas Kepler glad for afklaringen.

- Hvis udgangspunktet var, at man skulle have gennemført alle eksamener, ser det her trods alt bedre ud, siger han.

Ændringerne betyder, at elever i 3.g skal op til tre eksamener i år frem for syv til otte eksamener. De resterende prøvekarakterer erstattes af årskarakterer, som gives i slutningen af skoleåret.

For 2.hf gælder det, at de skal gennemføre fire eksamener. På hf-uddannelserne gives der ikke årskarakterer.

Blandt gymnasielærerne havde Thomas Kepler dog gerne set, at flere - og helst alle - eksamener var aflyst.

For det bliver en udfordring at fortsætte undervisningen af eleverne, så den kan leve op til det ønskede niveau. Især når elever og lærere både skal fokusere på at blive klar til eksamener og indhente tabt undervisning, siger han.

- Det største tab ved denne her løsning er, at vi ikke kommer til at kunne levere den samme kvalitet og det samme udbytte. Det kan vi allerede sige nu, siger Thomas Kepler.

Blandt gymnasieeleverne er glæder beslutningen formand Martin Mejlgaard fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Han oplever, at politikerne har lyttet.

- Vi synes, det er godt, at man lytter til budskabet om færre eksamener.

- Det havde været urimeligt at forvente, at eleverne kunne komme op og præstere til alle deres eksamener med de her ringere forudsætninger, efter at man har haft hjemmeundervisning længe, siger han.

Også her havde man dog foreslået, at alle eksamener skulle fjernes på nær den store årsopgave SRP. Og derfor er der samme forventning til, at niveauet bliver lavere.

- Forudsætninger for at gå til eksamen er ringere, når undervisningen ikke kan følge med det, den normalt gør, siger Martin Mejlgaard.

/ritzau/