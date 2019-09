Næsten hver tredje elev har overvejet at droppe ud af gymnasiet. Lærerforening ønsker fokus på almen dannelse.

Mindre fokus på det, som kan måles og vejes, og mere fokus på den almene dannelse.

Sådan lyder opfordringen fra Tomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), efter at en trivselsmåling blandt gymnasieelever har vist, at næsten hver tredje elev seriøst har overvejet at droppe ud af skolen.

- De er en del af den skole, som betoner den uhensigtsmæssige præstationskultur, siger han og tilføjer:

- Man bør i stedet betone andre dele af uddannelsen. Mere noget af det, som vi faktisk allerhelst vil have ud af vores uddannelse - nemlig noget almen dannelse.

Trivselsundersøgelsen blandt gymnasieeleverne er lavet med deltagelse af godt 83.000 elever i 1.g og 2.g, og den beskrives i Jyllands-Posten mandag.

Det fremgår, at langt de fleste gymnasieelever overvejende er glade for at gå i skole, men 31 procent svarer, at de i skoleåret seriøst har overvejet at droppe ud af skolen.

Desuden svarer 70 procent af pigerne, at de "tit" eller "meget tit" føler sig pressede på grund af egne krav og forventninger til skolearbejdet. Det gælder cirka halvdelen af drengene.

- Jeg tror i høj grad, at det handler om som ung at blive bragt i nogle undervisningssituationer, hvor det ikke bare handler om en selv og ens egen jagt på den næste toppræstation og den næste karakter, siger Tomas Kepler.

Derfor skal der være mere plads til den almene dannelse, mener han.

- Den bliver i ord fremhævet i gymnasiereformen fra 2016. Den stod helt centralt. Men vi kan reelt se, at vi får mindre tid til den del af opgaven, fordi der er vægt på det, man kan måle og veje, og man ikke kan måle og veje dannelsesopgaven, siger formanden.

Han peger også på, at man bør se på, om der i nogle fag er for meget stof, som man skal igennem.

