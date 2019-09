Torsdag er en mandlig lærer blevet fyret fra Slagelse Gymnasium.

Det skyldes, at vedkommende holdt en fest for en række 3.g elever, der blev lidt for festlig.

Ifølge sn.dk en uheldig drejning, da der kom cannabis på bordet til festen.

»Det er meget alvorligt, og vi har selvfølgelig handlet, som vi nu engang skal handle,« siger rektor Lotte Büchert til lokalmediet.

Hun slår fast, at det er en meget alvorlig sag, da man som lærer er en 'autoritetsperson'. Samme besked får eleverne også i en besked fredag.

