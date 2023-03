Lyt til artiklen

Efter et fnatudbrud hos en håndfuld elever på Morsø Gymnasium, har skolens ledelse valgt at sende alle 230 elever hjem fredag.

Det første udbrud blev registreret om mandagen. Tirsdag dukkede der flere elever op med fnat, og onsdag morgen måtte man altså lave en plan for at komme det miderne til livs.

Det skriver Nordjyske.

Skolens rektor, Ann Balleby, har i første omgang sendt eleverne hjem for at rense møbler og lignende på skolen, som kan huse de smitsomme fnatmider.

»Vi døjer lige nu med udbrud af sygdommen hos flere elever, og for at den ikke skal brede sig, har vi vurderet, at det var bedst ikke at samles i dag. Vi mener dog, at de tilfælde, vi kender til, er velbehandlede, men hvis der skulle sidde noget smitte i møblerne, vil det dø ud efter et par dage, hvor miderne ikke har hudkontakt,« siger rektoren.

Hjemsendelsen gik dog ikke slemt ud over elevernes læring, da man fra skolens side kunne tage erfaring med fra coronatiden og afholde undervisning på Teams.

»Det er så en gave, vi fik med coronaen, at vi er i stand til det. Vi skulle dog bruge tid torsdag til at tjekke, om alle elever havde teknikken i orden til at gå på Teams, men det har fungeret godt. Nu satser vi på en normal skoledag mandag,« fortæller rektoren.

Fnat er en infektion i huden forårsaget af fnatmider. Det er meget smitsomt, men kan heldigvis behandles.