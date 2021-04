Tirsdag blev blandt andet alle skoler og uddannelsesinstitutioner lukket ned i Kollerup-Fjerritslev Sogn i Nordjylland på grund af høj smitte.

Det skyldes i høj grad, at flere elever fra Fjerritslev Gymnasium i Jammerbugt Kommune blev smittet i forbindelse med påsken.

»En del af eleverne kommer fra college, hvor 10 elever fandt sammen skærtorsdag. En af dem var smittede, så der opstod et smitteudbrud, hvor alle blev konstateret smittet bagefter,« siger gymnasiets rektor Mikkjal Helmsdal til DR.

Yderligere 10-12 elever blev smittet i påsken i andre sammenhænge.

Dermed står gymnasieeleverne for klart størstedelen af de 22 nye smittede i Kollerup-Fjerritslev Sogn.

Alle eleverne var gået i isolation, inden de blev konstateret smittede.

Fjerritslev Gymnasium er tirsdag lukket, fordi det ligger i Kollerup-Fjerritslev Sogn, som har et incidenstal på over 585.

En ny model for automatiske lokale nedlukninger trådte i kraft mandag. Den dikterer, at et sogn lukkes ned, når det:

Har flere end 400 smittede per 100.000 borgere

Har 20 eller flere smittetilfælde i alt de seneste syv dage

Har en positivprocent på to procent eller mere

Nedlukning af sognet skal ophæves, når det en uge i træk har været under niveau for et af de tre parametre, som er nævnt ovenfor.