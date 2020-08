Aarhusianske gymnasieelever vil have fysisk undervisning igen, og derfor demonstrerer de mandag.

Aarhus Kommune har været hårdt ramt af coronavirus de seneste par uger, og det medfører, at den virtuelle undervisning i gymnasierne er forlænget frem til starten af september.

Men det huer ikke eleverne på kommunens gymnasier, der mandag er samlet foran Rådhuset i Aarhus for at demonstrere for igen at komme i gang med fysisk undervisning.

Blandt initiativtagerne til demonstrationen er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Østjylland, og her siger formand Peter Hove, at restriktionerne på gymnasierne for den virtuelle undervisning er "en helt forkert prioritering".

Ifølge ham er situationen så alvorlig, at flere elever overvejer at droppe ud.

- Vi ved fra den tidligere nedlukning og den virtuelle undervisning, at det har store konsekvenser både socialt og fagligt.

- Det er lidt en skør prioritering, at du nogle steder kan få lov at drikke øl til klokken to om natten, men du må ikke møde fysisk op i gymnasiet.

Også Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Erhvervsskoleelevernes Elevorganisation og de lokale elevråd er med til at arrangere demonstrationen.

Her understreges det, at der bliver uddelt mundbind til alle deltagere. Der vil desuden være vagter til stede for at sørge for, at folk ikke går for tæt, så man undgår smitte med coronavirus.

Kommer der over 120 deltagere, vil nye fremmødte blive bedt om at forlade pladsen.

Netop spredningen med coronavirus i Aarhus Kommune erkender Peter Hove er en udfordring. Han siger, at man skal passe på. Men han mener godt, man kan tilrettelægge fysisk undervisning, så smitten ikke spreder sig yderligere.

- Selvfølgelig skal man passe på coronavirus, men der er altså gymnasieelever, der ikke har været i rigtig skole i et halvt år. Det er lang tid, siger han.

I Aarhus er flere skoleklasser og børn i institutioner blevet sendt hjem efter genåbningen, fordi der har været tilfælde af smitte med coronavirus.

Flere folkeskoler er desuden overgået til nødundervisning, der eksempelvis kan foregå ved hjemmeundervisning.

