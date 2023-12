Hvis der skæres i antallet af SU-år, vil det gøre uddannelsesmulighederne dårligere, mener gymnasieelever.

Flere steder i landet har gymnasieelever tirsdag nedlagt undervisningen hele dagen i protest mod regeringens planer om at afskaffe det fleksible SU-år.

Det oplyser Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) i en pressemeddelelse.

Protesten markeres blandt andet ved, at elever har blokeret lærernes adgang til gymnasierne.

Det fleksible SU-år gør det muligt at modtage SU i op til seks år, hvis man eksempelvis vælger at skifte videregående uddannelse.

Studerende skal i stedet kun have SU i den periode, som deres studie er normeret til, mener regeringen.

Men det kan komme til at betyde forringede uddannelsesmuligheder for mange. Og så vil der være en øget risiko for, at studerende i fremtiden gældsætter sig.

Det mener Asger Kjær Sørensen, der er forperson for DSG.

- Det er et stort problem, hvis ens uddannelsesmuligheder skal afhænge af, om man er villig til at gældsætte sig, siger han.

- Det er klart, at der vil være grupper, som snildt kan opbygge en gæld på 100.000 kroner uden at blinke. Men der er andre, som ikke kan, lyder det.

Det er elever på Aarhus Statsgymnasium, Falkonergårdens Gymnasium, Aurehøj Gymnasium og Roskilde Gymnasium, som har nedlagt undervisning hele dagen.

I Roskilde har eleverne sørget for alternative aktiviteter tirsdag, fortæller Asger Kjær Sørensen.

- Her vil de have noget bannermaling og kampråb-workshop, mens der også er arrangeret juleklip samt lektiecafé til dem, som er ærgerlige over at miste en dags undervisning, siger han.

Senere skal mange af dem efter planen samles på Slotsholmen i København for at demonstrere.

Her vil hovedbudskabet fra gymnasieeleverne være, at der skal være et fleksibelt uddannelsessystem, hvor der er plads til at træde forkert, uden at det nødvendigvis skal have økonomiske konsekvenser.

Demonstrationen er arrangeret af Uddannelsesalliancen, som består af 23 forskellige organisationer.

De tæller blandt andet Danske Studerendes Fællesråd (DSF), Lærerstuderendes Landskreds (LL), Djøf studerend og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS).

/ritzau/