Lyngby Handelsgymnasium advarer nu en af deres kritiske elever mod at skrive flere klummer, der handler om hendes medstuderendes arbejdsmoral.

Skolen mener nemlig, at handelskoleelevens kritik er 'mobning'.

En almindelig torsdag i januar fandt et møde sted på Lyngby Handelsgymnasium. Til mødet sad to personer fra gymnasiets ledelse - og den klummeskrivende gymnasieelev Katrine Fischer.

»De sagde, at de var kommet i besiddelse af min klumme og artiklen, og at det, jeg havde skrevet og udtalt, var meget stødende, krænkende og mobbende overfor folk,« fortæller Katrine Fischer.

I slutningen af januar kaldte Katrine Fischer i en klumme i Berlingske sine medstuderende for dovne og ugidelige.

Til B.T. forklarede hun uddybende, at hun mener, at hendes klassekammerater især i gruppearbejde er sløve og lader dygtigere elever løfte den tungeste byrde.

Baggrunden for mødet var en klage fra en forælder til en elev på skolen, som havde læst Katrine Fischers udtalelser i B.T. og Berlingske, og efterfølgende fik Katrine Fischer afgørelsen i sagen på et stykke papir.

Af den skriftlige afgørelse, som B.T. har set, fremgår det, at Lyngby Handelsgymnasium betragter sagen som en 'mobbesag'. En betragtning, som Katrine Fischer ikke er enig i.

»Det har aldrig været intentionen at lange ud efter mennesker i en avis. Intentionen var at sætte fokus på, at der er en problematisk kultur i gymnasiet, hvor nogle elever ikke nødvendigvis bør være der,« siger hun og forklarer videre:

»Jeg er jo selvfølgelig ked af situationen, fordi jeg er stemplet som en mobber af skolen, det går jo en på. På den anden side har jeg et drive, fordi jeg synes, jeg er blevet behandlet så dårligt. Jeg er så sur og skuffet over skolen.«

Afgørelsen fra Lyngby Handelsgymnasium fulgte også med en alvorlig trussel:

'Skolen giver dig på den baggrund en skriftlig advarsel og en betinget sanktion om, at skulle du igen overtræde skolens studie og ordensregler vedrørende respekt for dine medstuderende, så vil vi se os nødsaget til at iværksætte skrappere sanktioner fra studie og ordensreglerne,' lyder det.

Ifølge Katrine Fischer er skolens advarsel en måde at begrænse hendes frihed til at ytre sig om, hvordan hun oplever gymnasiet.

»Jeg synes, at man må tage kampen op mod en magtliderlig autoritet, der skal komme og bestemme, hvad jeg må sige og skrive, og hvad jeg ikke må sige og skrive. Det er skræmmende, hvis man ikke må udtale sig længere uden at være bange for at blive smidt ud af gymnasiet.«

Det erklærer formand for Landsammenslutningen af Handelsskoleelever sig enig med Katrine Fischer i:

»Man skal have ret til at udtale sig og rette en kritik af de ting, man ikke synes er i orden. Det skal alle have ret til, det er en helt principiel sag,« udtaler Oliver Asmund Bornemann.

Han bakkes også op af formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Martin Mejlgaard.

Han mener, at det er vigtigt, at man som elev kan udtrykke det, man oplever.

B.T. har forsøgt at få et interview med rektor for Lyngby Handelsgymnasium Pernille Bogø Bach, men hun ønsker ikke at udtale sig i sagen.