For tiden oplever de fleste husejere, at priserne falder på deres boliger.

Men ikke alle.

Det står nemlig anderledes til for dem, der kan skrive 'sommer' foran deres husejertitel.

Sommerhusejere oplever lige nu både stigende priser og lavt udbud på markedet.

Det viser nye tal fra Boligsiden.dk ifølge Finans.

På kun lidt over et halvt år er kvadratmeterprisen steget med 1.342 kroner.

Det betyder, at en kvadratmeter sommerhus i dag i gennemsnit koster 23.256 kroner.

Og det fortsat lave udbud hænger ifølge Nykredits chefanalytiker Mira Lie Nielsen sammen med, at sommerhusejerne ikke er tvunget ud i at sælge.

»Selvom man fortsat kan få en god pris for sit sommerhus, finder ejerne større værdi i at eje huset. Udlejningsmulighederne er fortsat også meget gunstige og kan give en særdeles godt bidrag til de omkostninger, der er ved at eje sommerhus,« siger Mira Lie Nielsen til Finans.

Der er heller ikke lige så mange sommerhuse på markedet, som der ellers har været de seneste år.

Lige nu er kun 4.663 sommerhuse til salg, hvilket er 9,1 procent færre end sidste år.

I 2019 var 10.500 sommerhuse til salg. Og det tiltagende lave udbud hænger blandt andet sammen med corona, fortæller Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Ifølge hende blev sommerhuse en så eftertragtet vare i 2020 og begyndelsen af 2021, at det samlede udbud blev mere end halveret.