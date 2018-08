En gylden havfrue, der er dukket op i Slotssøen i Kolding, har så at sige delt vandene.

'Overfodret havfrue. Synes, de skulle smide hende i vandet igen, så hun kunne få noget motion.'

'Jeg synes, det er fedt lavet. Alt behøver ikke være perfekt, så en frodig havfrue er sgu da genialt.'

Sådan lyder blot to af kommentarerne på Facebook-siden Facebook Kolding til JydskeVestkystens artikel om den gyldne skulptur Søhavfruen, som med sine rundere kurver i disse dage pryder Slotssøen i Kolding. Skulpturen, som kunstneren Erik Valter har skabt, er en del af Kulturnatten i byen, som finder sted den 24. august.

At skulpturen har affødt så stor debat, glæder Erik Valter.

»Det er derfor, jeg har lavet den. Det var det, der var hele formålet. Min tanke var, at vi jo ikke alle er perfekte. Skulpturen er, som man kan se, lidt rund i det og lidt ældre. Så jeg lavede den for at slå et lille slag for, at vi ikke er perfekte. At vi er gode nok, som vi er, selvom vi er lidt rundere i det eller er blevet lidt ældre,« forklarer han til B.T.

»Det er jo sådan set en form for provokation, at jeg har lavet hende lidt tykkere og lidt grimmere, end hun egentlig behøvede at være. Men jeg kan se, at reaktionerne er, som jeg gerne ville have. Det har affødt en masse kommentarer, både positive og negative. Og det er jeg glad for. For så har jeg ramt noget,« tilføjer han.

Søhavfruen, der er en såkaldt 'pop op-skulptur', har fået midlertidigt hjem i Slotssøen i 14 dage, og skulpturen er også en del af den tegnekonkurrence, som Erik Valter afholder under Kulturnatten, hvor 'børn og barnlige sjæle' kan komme og tegne deres version af en havfrue.

Derefter forsvinder skulpturen igen.

»Der er ingen planer for, hvad der skal ske med hende bagefter. Jeg kunne jo godt tænke mig, at hun kan komme til at sidde i en legepark, vi har her i Kolding, hvor der er en lille sø, men det er ikke noget, jeg har talt med kommunen om,« fortæller Erik Valter, der selv har betalt for at skabe skulpturen, og slutter:

»Men hvis den her gimmick har givet noget respons, så er jeg også glad og tilfreds med det.«