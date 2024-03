Fund af danefæ antyder, at der kan have været en slægt med en særlig magt ved Emmerlev i 5-600-tallet.

En hidtil ukendt fyrsteslægt kan have regeret i Sydvestjylland i 5-600-tallet.

Det peger fundet af en kvindelig guldring i Emmerlev på, siger Kirstine Pommergaard, der er museumsinspektør og arkæolog på Nationalmuseet.

- Ringen er blevet fundet et sted, hvor man ikke tidligere har fundet ting knyttet til eliten, siger hun.

- Det er ikke, fordi vi ved, at det er en navngiven slægt. Men vi ved, at der har været personer i området med helt særlige forbindelser til den helt store spiller på det her tidspunkt, merovingerne.

Merovingerne var en fyrsteslægt, der regerede det magtfulde Frankerrige i Centraleuropa.

Ringen vurderes til at være fra 5-600-tallet. Dens konstruktion med spiraler på bagsiden og filigran som trekløver på siden indikerer, at den er blevet lavet af frankiske håndværkere i merovingerriget.

Merovingernes ringe er typisk indfattet med en mønt eller en plakette, mens ringen, som blev fundet i Emmerlev, er indfattet med en rød halvædelsten.

Og netop den detalje er sigende ifølge Kirstine Pommergaard.

- Guld og røde sten er et kendt magtsymbol i nordisk sammenhæng, siger hun.

Området ved Emmerlev kan altså have haft en særlig position i 5-600-tallet, hvis der - som ringen antyder - har været en alliance eller kontakt mellem en fyrsteslægt og merovingerne.

- Jeg vil tro, at det, der kan være sket, er, at de har giftet en fyrstedatter fra en slægt i Centraleuropa ind i fyrsteslægten i Emmerlev, siger Kirstine Pommergaard.

Det er sandsynligt, da merovingerne var kendt for at gifte sig til forbindelser med andre magthavere for at sikre alliancer samt handel og magt i et område.

- Vadehavet er et sted, hvor det giver mening at have en del handel, fordi der blandt andet er gode søveje, siger Kirstine Pommergaard.

Andre historiske fund knytter sig også til området ved Emmerlev.

Guldringen er nemlig gravet op ti kilometer fra fundstedet for guldhornene, der er fra omkring 400-tallet, og to kilometer fra ringvolden Trælbanken, som er dateret til det første århundrede.

- Vi kan blive klogere på, hvad ringen indikerer, hvis der bliver gjort flere fund i området. Blandt andet mangler vi jo at finde en gravplads til fyrsteslægten, siger Kirstine Pommergaard.

/ritzau/