Har du vundet en million kroner uden at opdage det?

I hvert fald efterlyser man nu ejeren af en million kroner i lottopræmie i Center Kiosken i Tarupcenteret i Odense, skriver TV 2 Fyn.

'EFTERLYSNING – præmien er endnu ikke afhentet, gevinst 1.000.000,' står der på skiltet i butikken.

Og det er langt fra første gang, at kiosken skal lede efter en vinder.

For det er hele femte gang, at kiosken kan annoncere, at de har en lottovinder.

Men det kan meget nem være den sidste for kioskejeren drejer nøglen om 9. marts.

Derfor opfordrer ejeren til, at hvis man har den mindste tvivl, så skal man tjekke efter.