Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alt er igen ved det gamle i forhold til den populære chokoladesnack 'Guld Barre'.

I forbindelse med klassikerens 90-års fødselsdag er det »unikke og originale format« – som det hedder på producenten Toms' hjemmeside – tilbage.

Det betyder, at lækkersultne kunder nu igen kan knække chokoladen i små 'stænger'.

For nogle siden skiftede 'Guld Barre' ellers form i et produktionsmæssigt øjemed, da Toms også ville lave fyldte chokoladebarrer.

Derved kunne den ikke længere brækkes i de velkendte mindre stykker.

»Guld Barres helt unikke position har altid været, at det er en lille chokoladeplade med nogle klassiske smagsvarianter, og at den er nem at knække i små stykker og dele med sine venner og familie,« siger Toms' marketing manager, Sabine Wahl, i en pressemeddelelse ifølge Fødevarewatch:

»Hvilket også er det, mange danskere – unge som gamle – forbinder Guld Barre med. Og vi skal ikke underkende glæden ved genkendelse eller nostalgi.«

Det fremgår videre, at der helt generelt nu er blevet ryddet op i 'Guld Barre'-porteføljen, så der igen er fokus på klassikerne.