Steen Ingolf ”Guf” Gad Østerby, kendt fra TV 2-dokumentaren 'Da Guf gik i skoven', er død efter kort tids sygdom.

Det skriver TV MidtVest.

»Jeg er utrolig ked af, at Guf ikke døde i skoven, som han selv drømte om. Men når det er sagt, så døde Guf som en lykkelig mand,« siger Dorthe Østergaard, der har kendt Guf hele sit liv.

»Guf var taknemlig indtil det sidste. Især for personalets pleje og omsorg på sygehuset,« siger Dorthe Østergaard.

Da journalist Majbrit Oddershede Bach fandt Guf, var han meget afkræftet. Foto: TV 2

Hun har været ved Gufs side under hans indlæggelse på Regionshospitalet Holstebro.

Her blev han tidligere i december indlagt med en alvorlig lungebetændelse. Undersøgelser viste senere, at Guf var ramt af kræft flere steder i kroppen.

Det var journalisten bag TV 2-dokumentaren, Majbrit Odderhede Bach, der fandt Guf alvorligt svækket i den gamle bus i mosen, hvor han boede, og fik ham indlagt på hospitalet.

»Det er lidt hans største mareridt at ende sådan et sted. Det er det modsatte af, hvad han gerne vil med sin sidste tid. Det betyder virkelig meget for ham at ende sine dage derude,« sagde hun ved den lejlighed.

Foto: TV 2

»Det er hårdt, fordi det er gået rigtigt stærkt. For to uger siden var jeg derude. Han har tabt sig meget kraftigt,« sagde Majbrit Bach.

Guf valgte at flytte ud i skoven, fordi han var blevet træt af, at han gentagne gange var blevet svigtet i sit liv.

Derfor søgte han væk fra menneskeheden og levede altså sit liv i mosen.

Et liv, som danskerne fik et unikt indblik i, da TV 2 den 10. december sendte dokumentaren 'Da Guf gik i skoven'.