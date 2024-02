I en lille lomme på Grønspættevej i Egå står flere haver under vand. Værst står det dog til hos Gudrun Larsen, der ikke kan forlade hjemmet uden gummistøvler på.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Der har været oversvømmet siden december, og det er kun steget derfra,« fortæller Gudrun Larsen, der først fortalte sin historie til TV 2 Østjylland.

82-årige Gudrun Larsen har boet på vejen i 18 år, og det er første gang, hun har oplevet, at området er ramt af oversvømmelser.

»Det siger sig selv, at det påvirker mig meget. Det kan ikke nytte noget at blive deprimeret, men det er da lige før,« siger hun.

Den 82-årige kan ikke forlade sit hjem uden gummistøvler på. Foto: Privat Vis mere Den 82-årige kan ikke forlade sit hjem uden gummistøvler på. Foto: Privat

Mandag eftermiddag ramte et voldsomt regnvejr landet, der lokalt kan gå over i slud eller tøsne i den nordlige og østlige del af landet, og det forventes at fortsætte til tirsdag aften.

Den voldsomme nedbør ramte natten til tirsdag således også Gudrun Larsens have. Igen.

»Regnen i nat var forfærdelig, og det går kun en vej. Nogle steder er der 20 centimeter vand. Hele terrassen, mit staudebed og trappesten er igen kommet under vand,« siger hun og fortsætter:

»Det er ubegribeligt, når der ellers altid har været tørt. Og nu kan vandet ikke forsvinde. Jeg ved ikke, hvad der sker, men alt falder vel på plads igen.«

82-årige Gudrun er bekymret for både sine bed og insekterne i haven. Foto: Privat Vis mere 82-årige Gudrun er bekymret for både sine bed og insekterne i haven. Foto: Privat

I og med, at vandet ikke er nået indenfor den 82-åriges døre, dækker forsikringen ikke noget.

Og så står Gudrun Larsen og hendes fem naboer på egne ben, forklarer hun.

»Der er ikke meget hjælp at hente fra kommunen, og jeg tror ikke, der kommer til at ske noget som helst, før vi selv slår os sammen og får en kloakmester til at hjælpe.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Aarhus Kommune. Det har foreløbigt ikke været muligt.

Over for TV 2 Østjylland siger Simon Grünfeld, der er chef for Natur og Miljø i kommunen, at man mangler de juridiske greb, som gør det lovligt for kommunen at træde til med en hjælpende hånd til borgere som Gudrun Larsen.

Du kan følge med i B.T.s livedækning af vejret HER.