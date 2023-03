Lyt til artiklen

Et får var viklet ind i pigtråd. Andre var skind og ben. Udmagrede og udmattede. Og et par stykker var døde, mens de var i fødsel.

Det var et grusomt syn, der mødte repræsentanter for Dyrenes Beskyttelse, da frivillige dyrereddere sidst i februar rykkede ud til en solcellepark på Lolland.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Fårene gik mellem parkens paneler for at holde græsset nede. En forbipasserende bemærkede dog, at et får sad fat i hegnet, og kontaktede Dyrenes Beskyttelse.

Da en dyrlæge kort efter gik en runde på marken sammen med politiet, dyreredderne og ejeren, var resultatet nedslående:

30 ud af markens cirka 100 får var underernærede. To får var døde under læmning (fødsel, red.), og et tredje var stadig i fødsel. Dyrereddere og dyrlæge kom fåret til undsætning, men lammet var dødt, og fåret måtte efterfølgende aflives.

Fårene havde nemlig ikke adgang til hverken græs eller anden vegetation.

Sagen chokerer dyrlæge Inga Stamphøj.

»Jeg har gået rundt i gummistøvler som dyrlæge i 35 år, men det er det værste, jeg har oplevet. Særligt de døde får, der har været for afkræftede til at læmme (føde, red.), og den ligegyldighed, der er udvist over for fårene.«

Hun har efterfølgende meldt ejeren til politiet for dyremishandling.

»Ejeren af dyrene har tjent penge på arealplejen, men har i en længere periode hverken sikret dem foder eller vand, samtidig med at flere var drægtige,« siger Inga Stamphøj.

Ejeren driver en virksomhed med naturpleje, og dagen efter havde han sørget for, at fårene var fodret og havde adgang til vand.

For en del af dyrene var det dog for sent. De døde ugen efter.

Dyrenes Beskyttelse har ikke haft lignende sager med solcelleparker, men opfordrer alle med dyrebesætninger i solcelleparker til at være ekstra grundige med at holde øje med, at dyrene har det godt.

»Det kan være meget vanskeligt at tilse en flok får i en solcellepark, da nogle dyr hurtigt kan skjule sig bag en række af paneler. Derfor kræver det ekstra tilsyn, hvis man skal holde ordentligt øje med dyrenes tilstand. Samtidig kan det være vanskeligt at fange et får, hvis det er sygt eller skadet og har brug for hjælp eller behandling,« siger dyrlæge hos Dyrenes Beskyttelse Anders Højgaard Tølbøll.