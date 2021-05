Torsdag aften ringer telefonen hjemme hos familien Nordstjerne.

Lykke tager telefonen, og i den anden ende af røret er en leder fra bostedet Skelbakken for unge udviklingshæmmede, hvor hendes datter Signe bor.

»Klokken er vel omkring 20, da en mellemleder ringer til mig. Hun fortæller, at man har badet Signe, men at man har glemt at holde øje med vandets temperatur. Så store dele af Signes krop er blevet skoldet,« fortæller Lykke Nordstjerne.

Frustreret, rystet og ikke mindst bekymret på sine datters vegne efterlyser Lykke Nordstjerne straks billeder af skaderne på Signes krop, så hun kan danne sig et overblik over den frygtelige situation, som hendes datter er i.

For selvom Signe er 18 år, er hun ikke i stand til at tage vare på sig selv. Ej heller i stand til at gøre opmærksom på, hvis vandet i det badekar, som hun bliver badet i, eksempelvis er for varmt. Derfor bor hun på Skelbakken i Karlslunde sammen med andre unge, som har nedsat funktionsevne.

»De sender mig et billede af Signe, der sidder i nattøj i sin seng, fordi de åbenbart først har opdaget forbrændingerne, da de skulle give hende nattøj på. Jeg skriver til dem, at de skal skylle hende med lunkent vand, og det vil de gøre, når de har kontaktet skadestuen.«

Umiddelbart efter bliver Signe bragt til den nærliggende skadestue, hvor de skadebehandler forbrændingerne med koldt vand, inden hun igen bliver sendt hjem. Fredag væsker sårene på Signes krop imidlertid i en sådan grad, at hun igen må behandles på Køge Sygehus.

Over weekenden forværres Signes situation, og den 18-årige kvinde må indlægges på Herlev Hospital med stærkt væskende sår på baglåret, benene og fødderne og får løbende smertestillende medicin for at dulme smerterne.

Signes fod, efter den er blevet skoldet. Foto: Privatfoto Vis mere Signes fod, efter den er blevet skoldet. Foto: Privatfoto

Samtidig fjerner lægerne den døde hud fra Signes fod.

»Det gør ekstra ondt i en mors hjerte, at omfanget af skaden kunne have været langt mindre med den rette indsats,« siger Lykke Nordstjerne.

For tilbage står hun med en undren over Skelbakkens håndtering af hele sagen. Hun har fået en undskyldning fra bostedet, som ifølge hende har »lagt sig fladt ned«, men alligevel trænger en række spørgsmål sig på.

»Fejl kan ske, det ved jeg. Men det her er et udtryk for, at man ingen fagudlærte havde på arbejde den aften. Der var udelukkende vikarer, som ikke har den faglige baggrund til at have med de her sårbare mennesker at gøre,« siger hun og tilføjer:

Efterladt til døden i skoldhedt bad Hændelsen på Skelbakken sker knap to år efter, at den 20-årige Sofie mistede livet på bostedet Bifrost i Vejle. Den multihandicappede kvinde blev efterladt af plejepersonalet i et skoldhedt badekar. Hendes torso var fyldt med andengradsforbrændinger, og hun havde opkast i munden og svælget, da hun blev fundet livløs. Ifølge Vejle Amts Folkeblad havde en medarbejder den pågældende dag i juni 2019 hjulpet Sofie i bad. Medarbejderen gik fra Sofie i ti minutter for at se til en anden beboer, men kom tilbage og konstaterede, at alt så fint ud, hvorefter medarbejderen gik igen. Et kvarter senere blev Sofie fundet død.

»Og så opdager de det først, da hun skal have nattøj på. Hvis de var begyndt afkøling lige efter badet, så var det aldrig blevet så slemt, som det er nu, hvor Signe har kraftige smerter på grund af de forbrændinger.«

Lykke Nordstjerne fortæller, at selv om det er mere end en uge siden, at hændelsen fandt sted, har Signe fortsat kraftige smerter. Familien prøver at flytte mindst muligt rundt på hende, da det gør »hjerteskærende« ondt på Signe, når hun flyttes.

Skelbakken: Det er dybt beklageligt

Forstanderen på Skelbakken, Jette Kofoed, bekræfter over for B.T., at Signe ved en fejltagelse er blevet badet i vand, der var for varmt, men understreger samtidig, at man iværksatte afkøling umiddelbart efter, man blev opmærksom på problematikken.

»Det er dybt beklageligt og en meget trist sag. Alle medarbejdere og ledelsen er berørt af den her hændelse. Det er noget, som bare ikke må ske,« siger Jette Kofoed, inden hun tilføjer:

»Men det er vigtigt for mig at få frem, at den unge kvinde ikke bare blev lagt i seng. Medarbejderen reagerede med det samme og gik i gang med almindelig skadebehandling, som man gør med køligt vand og kolde klude.«

Jette Kofoed, der selv er sygeplejerske, fortæller videre, at hun selv var i løbende dialog med de pågældende medarbejdere den aften for at vejlede og rådgive. Hun afviser samtidig, at der udelukkende var vikarer uden faglig baggrund på arbejde den torsdag aften.

»Alle, der var på arbejde den aften, er instrueret i at have med beboerne at gøre. De har forskellig faglig baggrund og var alle i stand til at varetage opgaverne på lige fod med andre medarbejdere.«

Jeg tænker, det er relativt let at tjekke, om vandet var for varmt. Så hvordan kunne det her så ske?

»Det vil jeg gerne kunne svare dig på. Jeg kan konstatere, at der er sket et uheld undervejs i badet. Medarbejderen har i starten af proceduren sikret sig, at vandet har haft den korrekte temperatur, og så er uheldet sket noget undervejs.«

Men giver det her anledning til at ændre i jeres procedure?

»Selvfølgelig. Når der sker utilsigtede hændelser, så analyserer vi hændelsen og prøver at finde ud af, hvordan det kunne ske. I den her sammenhæng har vi købt badetermometre, der automatisk alarmerer, hvis temperaturen bliver for høj.«

Skulle I ikke have købt dem noget før?

»Jo, men den vanlige procedure har jo været, at medarbejderen er tæt på den unge for at kunne hjælpe samt sikre, at vandet har den korrekte temperatur. Men det her giver så anledning til, at vi må kigge på den procedure og ændre på det.«