Når det kommer til skat, er det sjældent, at folk ligefrem beder om at få lov at betale mere.

Men det er ikke desto mindre tilfældet for en større gruppe af nogle af de rigeste mennesker i verden, der har sendt et åbent brev til 'verdens befolkning'.

I brevet, der er underskrevet af omkring 100 millionærer fra flere lande, er budskabet i store træk, at de rigeste mennesker bør bidrage mere.

»Så venligst - beskat os. Beskat os. Beskat os. Det er det rigtige valg. Det er det eneste valg. Menneskeheden er vigtigere end vores penge,« står der i brevet.

Rigmændene skriver tilmed, at det altid er de svageste, det går ud over i sådan en krise, og at de rige derfor bør træde til nu.

»Flere hundrede millioner mennesker kommer til at miste deres job, når virksomhederne lukker i - nogle permanent,« fremgår det af brevet.

Blandt underskriverne er der blandt andet Disney-arvingerne Tim og Abigail Disney, ligesom Ben & Jerrys-stifteren, Jerry Greenfield, også står bag budskabet.

I alt er der 83 underskrifter på brevet, men norske Borsen skriver, at der siden offentliggørelse er kommet mange flere til.