Ofre for stalking, voldsramte og andre danskere, der har særlig adressebeskyttelse, kan ikke få en varmecheck. Også selv om de opfylder alle krav for at få den.

»Det er diskriminerende og sjusket, at de ikke tænker på os,« siger en kvinde, der ønsker at være anonym.

Hun har været udsat for stalking i en så alvorlig grad, at hun både måtte flytte til en anden landsdel og skifte navn og nu har særlig adressebeskyttelse.

Og det har altså ikke været uden gener.

Der er ikke et klart tal på, hvor mange danskere, der har særlig adressebeskyttelse.

»Man skal regne med, at ingen systemer virker for en,« siger hun.

På Energistyrelsens hjemmeside står der, at man ikke er berettiget til varmechecken, hvis man har særlig adressebeskyttelse.

Heller ikke, selvom man opfylder alle andre kriterier for at få en varmecheck.

Det undrer Laura Kirch Kierkegaard, direktør i LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre:

Faktaboks: Særlig adressebeskyttelse For at få bevilget særlig adressebeskyttelse, skal man være udsat for trusler mod sin person i forbindelse med: Æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter, Være i et exitprogram iværksat af myndighederne på grund af personens tilknytning til rocker- eller bandemiljøet, Forventes eller allerede have afgivet vidneforklaring til politiet eller i retten. Være offer for stalking, chikane, forfølgelse eller stalking. En særlig adressebeskyttelse betyder, at man står registreret som værende uden fast bopæl i kommunen, selvom man har en fast bopæl i kommunen.

»Når folk har været udsat for chikane, stalking eller vold og derfor skal have hemmelig adresse, betyder det jo ikke, at de ikke også rammes af de meget stigende varmepriser,« siger hun og fortsætter.

»Der synes vi, det er helt skævt, at de så ikke kan få varmechecken.«

LOKK mener desuden, at der skal mere fokus på dette, og derfor er de ved at undersøge sagen nærmere.

Offeret for stalking ville også ønske, at der var blevet taget hensyn til andre som hende.

»Jeg ville ønske, at man gav mennesker, der har været udsat for kriminalitet, en chance for at få varmechecken ved at lave en særlig ordning,« siger hun og tilføjer:

»De kunne især have brug for pengene.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra klimaminister Dan Jørgensen om, hvorfor en hel gruppe danskere er blevet udelukket fra at få varmechecken, selvom de er berettiget til den.

Han er dog ikke vendt tilbage inden for deadline.