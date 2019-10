I flere kommuner har borgerne problemer med stigende grundvand, viser en undersøgelse ifølge Jyllands-Posten.

Det regner mere og mere, og vi forbrugere mindre og mindre vand.

Udviklingen betyder, at grundvandet stiger hvert år. De seneste 30 år - siden 1988 - er grundvandet i Danmark steget en meter, skriver Jyllands-Posten.

Dermed står grundvandet i dag 1,5 meter under jordoverfladen mod 2,5 meter dengang, fremgår det af et internt notat fra vandselskabernes forening, Danva.

Det stigende grundvand er medvirkende til, at kældre og haver bliver oversvømmet i byer som Vejle, Herning, Holstebro og Silkeborg.

Ifølge Jyllands-Posten viser en undersøgelse fra Kommunernes Landsforenings (KL) nyhedsbrev, Momentum, at borgere i godt hver tredje af de 63 kommuner, der har svaret, "hyppigt eller meget hyppigt" kæmper med stigende grundvand.

- Stigende grundvand er et meget stort problem på linje med det stigende havvand og problemerne med at få ledt stadig mere vand væk efter kraftige regnskyl, siger Jacob Bjerregaard (S), der er borgmester i Fredericia og formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i KL, til Jyllands-Posten.

Samtidig med at vejret er blevet vådere, bliver situationen forværret i den våde undergrund. Det sker blandt andet, når kommuner renoverer gamle, utætte kloakker, der hidtil har fungeret som en form for drænrør og dermed har ledt vandet væk.

Herning er en af de byer i landet, som oplever, at der ikke er ret langt ned til grundvandet, når man graver i jorden.

Her mener Herning Kommune og forsyningsselskabet Herning Vand, at det vil være en god idé, hvis selskabet får lov til at lægge ekstra drænrør ned i jorden, når kommunens kloakrør bliver udskiftet.

KL og Danva arbejder ifølge Jyllands-Posten på et forslag til, hvordan reglerne skal indrettes, så de værste problemer i forbindelse med stigende grundvand i Danmark undgås.

