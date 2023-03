Lyt til artiklen

Non-stick belægning på gryder og pander kan hjælpe til, at maden ikke brænder fast og gør, at du skal stå i timevis og skrubbe og skure.

Men belægningen kan også indeholde de fluorstoffer, der også kendes som PFAS.

Emnet har fyldt meget herhjemme i den seneste tid, men også længere nordpå hos vores naboer i Norge er risikoen ved stoffet velkendt. Dagbladets DinSide har talt med generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, om, hvordan man kan undgå produkterne med PFAS i.

»Det kan være svært at vide, hvilke produkter man skal vælge for at undgå fluorstoffer, men det nemmeste er at kigge efter miljømærker som for eksempel Svanemærket eller Det Europæiske Miljømærke. Vi anbefaler alle at vælge produkter uden fluorstoffer, hvor det er muligt,« forklarer hun.

Stoffet er blevet brugt i produkter gennem 50 år. Og det er ikke kun i gryder og på pander, det kan findes. Også imprægneringsmidler og sminke er kendt for at kunne indeholde det.

Danmark og Norge er blandt flere lande, som vil have et EU-forbud mod PFAS. Fluorstofferne er da også ganske skadelige og kan føre til flere kræftformer.

»Der findes mere end 10.000 forskellige fluorstoffer, og mange af dem er meget sundhedsskadelige. De kan øge risikoen for flere kræftformer, især nyre-, blære- og testikelkræft og muligvis prostatakræft. Derudover påvirker de leveren, nerverne, kolesterolniveauet og kan være hormonforstyrrende,« siger Ingrid Stenstadvold Ross.

Så sent som i den her uge kunne DR fortælle, at danske regioner 104 steder har målt koncentrationer af PFAS i grundvandet, som er over 100 gange højere end grænseværdien.