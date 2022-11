Lyt til artiklen

Knækket teflon – eksempelvis fra en ridse i en stegepande – kan i gennemsnit frigive intet mindre end 2,3 millioner mikro- og nanoplaststykker, der kan sprede sig ind i maden.

Det konkluderer en ny undersøgelse offentliggjort på den peer-reviderede lægevidenskabelige hjemmeside Science Direct, hvor det også blev opdaget, at blot en lille ridse i en teflonpande kan frigive omkring 9.100 plastikpartikler.

Forskerne ved University of Newcastle og Flinders University, der står bag undersøgelsen, havde til formål at finde ud af, hvordan millioner af bittesmå plastikpartikler potentielt frigives under madlavning og vask, da non-stick gryder og pander gradvist mister deres belægning.

Cheng Fang, som er professor og ekspert i nanopartikler, ledede undersøgelsen og udtaler i en pressemeddelelse, at teflon-mikropartikler i vores mad kan udgøre en sundhedsmæssig bekymring.

»Så det skal undersøges, fordi vi ikke ved meget om disse nye forurenende stoffer,« fortæller han videre.

Det er professor og civilingeniør ved College of Science and Engineering på Flinders University i Australien, Youhong Tang, enig i.

Han er medforfatter til undersøgelse og fortæller ligeledes, at undersøgelsens resultater bekræfter, at der er behov for endnu mere forskning i teflon, så man kan blive klogere på de potentielt skadelige effekter.

Youhong Tang kalder resultaterne en »stærk advarsel« og understreger vigtigheden i at være påpasselig, når man udvælger sit madlavningsudstyr.