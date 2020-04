En svindelsag i Forsvaret ser ud til at være værre end hidtil troet.

Det fremgår i en mail stemplet som 'fortrolig', som oberst og vicedirektør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Claus Pertou Brixensen 23. januar blandt andet har sendt til Søren Tang Møller, der er chef for Forsvarsministeriets Interne Revision.

Og det er ret opsigtvækkende, hvad der kommer frem i denne mail, som B.T. har fået aktindsigt i fra Forsvarsministeriet.

»Det er Pandoras æske, der åbner sig,« siger Frank Aaen (EL), der er statsrevisor.

Efter at have læst mailen fra obersten mener statsrevisor Frank Aaen (EL), at der er tale om en bande i Forsvaret, der har haft en metode til at oprette skyggekonti hos flere af Forsvarets leverandører. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Efter at have læst mailen fra obersten mener statsrevisor Frank Aaen (EL), at der er tale om en bande i Forsvaret, der har haft en metode til at oprette skyggekonti hos flere af Forsvarets leverandører. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Mailen fra obersten handler om, hvad Forsvaret indtil videre har fundet ud af i en intern undersøgelse om mulig svindel i et samarbejde med firmaet Søndergaard EL A/S, der ligger i Holstebro.

Firmaet blev allerede 9. december sidste år beskyldt for, at der blev overført meget højere beløb fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, end leverancerne fra firmaet egentlig kostede.

De overskydende midler blev stående i firmaet som en 'liste', som ansatte i Forsvaret kunne bruge til at købe ting som eksempelvis dyre lamper, pizzaovn og vingaver.

Men det blev afvist i en pressemeddelelse fra elfirmaet, at der var gjort noget ulovligt.

Her er dokumentationen: B.T. har fået aktindsigt i denne mail sendt fra oberst og vicedirektør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om, hvad intern undersøgelse af svindelsag har vist. Nye oplysninger er markeret med gult. Vis mere Her er dokumentationen: B.T. har fået aktindsigt i denne mail sendt fra oberst og vicedirektør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om, hvad intern undersøgelse af svindelsag har vist. Nye oplysninger er markeret med gult.

Nu skriver obersten i mailen, at fire fra Forsvaret er sigtet i den konkrete sag.

Han oplyser også, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sammen med et udsendt rejsehold fra ministeriet har fundet det nødvendigt at tjekke en af de sigtedes mails.

Og det er tydeligvis ret grumme oplysninger, gennemgangen af den ene sigtedes mails har afsløret.

Ifølge obersten viser mails 'anvendelse af skyggekonto' ved Søndergaard EL A/S samt 'metode til oparbejdelse af skyggekonto'.

Skandalen dag for dag Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er blevet omdrejningspunkt i en alvorlig sag om mulig svindel og bestikkelse. B.T. gennemgår her skandalens mere end tre år lange forløb. November 2016: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anmelder til Midt- og Vestjyllands Politi en medarbejders mulige svindel med Forsvarets penge. Maj 2019: Rigsrevisionen indleder en undersøgelse af forholdene i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Det sker, efter Rigsrevisionen er blevet kontaktet af en såkaldt whistleblower, der slår fast, at der sker ulovlige køb i styrelsen. 1. oktober 2019: I Forsvarsministeriet holder departementschef Thomas Ahrenkiel møde med økonomidirektøren og koncernstyringsdirektøren, Per Pugholm Olsen. Her diskuteres et 'udkast' fra Rigsrevisionen til den kritiske rapport om Ejendomsstyrelsen. 9. oktober 2019: Kontorchef i Forsvarsministeriet sender mail til Rigsrevisionen, hvor han argumenterer for, at den skal skrives om og på flere områder være mildere. Det fremgår ikke, hvem i ledelsen der har set og godkendt denne mail. 4. december 2019: Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kontaktes i al hemmelighed af Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, der fortæller, at Rigsrevisionen har hård kritik på vej. 6. december 2019, kl. 10: Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der er rejst tiltale mod to tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for at modtage bestikkelse i form af værdier for henholdsvis cirka 1.740.000 kroner og 35.250 kroner. Ligeledes er der rejst tiltale mod tre andre for medvirken til bestikkelse og mandatsvig. 6. december 2019, kl. 11: Rigsrevisionen fremlægger rapporten om problemerne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Rapporten viser, at der nærmest har været frit spil til at svindle. Rigsrevisionen har således fundet fejl i 54 af de 64 indkøb, den har undersøgt. »Ganske enkelt. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Nu har jeg været statsrevisor i over 20 år, og jeg har aldrig været ude for noget lignende, og det er så rystende,« fortalte Henrik Thorup (DF), formand for Statsrevisorerne, ved præsentationen af rapporten. 9. december 2019: Der kommer i DR beskyldninger mod firmaet Søndergaard EL A/S i Holstebro for at have mistænkelig regnskabspraksis i firmaet, når det handler med Forsvarets Ejendomsstyrelse. Firmaet afviser beskyldningerne. 10. december 2019: Trine Bramsen vælger at tjenestefritage direktøren for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hans J. Høyer, samt koncernstyringsdirektør Per Pugholm Olsen, der dog får ny stilling. Samtidig sender Forsvarsministeriet et rejsehold til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring for at lave en undersøgelse. 13. april 2020: B.T. kan nu fortælle, hvad rejseholdet er kommet frem til. Oberst oplyser, at fire ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er sigtet for at have skyggekonto hos firmaet Søndergaard EL A/S. Og gennemgang af en af de sigtedes mails viser 'indikationer af mistænkelige forhold relateret til andre leverandører'.

Og sagen er endnu værre.

Obersten oplyser, at gennemgangen af mails viser 'indikationer af mistænkelige forhold relateret til andre leverandører'.

Det vil sige, at der åbenbart kan være oprettet skyggekonti hos andre samarbejdspartnere eller gjort andet, der kaldes 'mistænkeligt'.

»Sagens omfang vokser. Det ligner en bande i Forsvarets Ejendomsstyrelse, der har haft gode muligheder for at hjælpe hinanden med at oprette en såkaldt skyggekonto, hvor Forsvarets penge er sat ind på en konto, de privat kan bruge,« siger Frank Aaen.

Har du tillid til Forsvarets brug af penge fra skatteborgerne?

Han ser flere nye oplysninger i mailen fra obersten.

»Vi ved nu, der er mindst fire sigtede i Forsvaret. Det ser også ud, som om der er flere leverandører involveret. Det må i øvrigt undre, at to af de fire, politiet har sigtet i sagen, åbenbart stadig er på arbejde,« siger han.

TIP OS: Kender du til svindel i Forsvaret? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

B.T. har sendt den nye mail til Forsvaret, der ikke har nogen kommentarer, samt til forsvarsminister Trine Bramsen (S), som har disse ord:

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kalder sagerne om svindel i Forsvaret alvorlige og aldeles uacceptable. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kalder sagerne om svindel i Forsvaret alvorlige og aldeles uacceptable. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Sagerne med svindel i Forsvaret er både alvorlige og aldeles uacceptable. Derfor har jeg også iværksat en række eksterne undersøgelser. Ligesom alle strafbare forhold bliver overdraget til videre efterforskning hos politiet,« siger Trine Bramsen.

Ministeren henviser til Midt- og Vestjyllands Politi for yderligere oplysninger.

»Da sagen, du henviser til, fortsat er under efterforskning, har vi ikke mulighed for at kommentere den eller oplyse omfanget af sigtelser,« siger politiinspektør Hans Roost.

B.T. har talt med direktøren i Søndergaard EL A/S, Brian Søndergaard, men han har ikke nogen kommentarer til de nye oplysninger fra obersten.