To dyre super-ambulancer, der specifikt er købt til terrorlignende hændelser, har vist sig at være spild af penge ved skyderiet i Field's.

Først kunne B.T. fortælle, at der var akut brug for super-ambulancen efter skyderiet, men den kom først trillende to timer for sent.

Nu kan B.T. afsløre, at lastbilen til flere millioner kroner også parkerede på bagsiden af Field's, hvor den aldrig blev brugt. Ikke én eneste patient fik hjælp, og til sidst kørte super-ambulancen hjem.

»Det er fuldstændig grotesk. Den var slet ikke i kontakt med indsatslederen på stedet og havde overhovedet ingen funktion.«

Sådan fortæller en kilde i Akutberedskabet med indgående kendskab til situationen. En anden kalder det »komplet latterligt«.

B.T. har til historien talt med flere kilder centralt i Akutberedskabet, som alle er anonyme af hensyn til deres arbejde.

Vicedirektøren i Akutberedskabet i Region Hovedstaden, Thomas Reimann, bekræfter nu også over for B.T., at super-ambulancen slet ikke blev brugt.

»Der blev ikke behandlet patienter i den mobile behandlingsplads,« erkender han.

Super-ambulancen fra Region Hovedstaden ankom næsten to timer for sent til skyderiet i Field's. Den endte med at holde parkeret på bagsiden af Field's og aldrig blive brugt. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Super-ambulancen fra Region Hovedstaden ankom næsten to timer for sent til skyderiet i Field's. Den endte med at holde parkeret på bagsiden af Field's og aldrig blive brugt. Foto: presse-fotos.dk

Anderledes havde det forholdt sig, hvis super-ambulancen faktisk var rykket ud til Field's med det samme.

Flere kilder i Akutberedskabet, som var på stedet den aften, har tidligere fortalt, at super-ambulancen havde gjort en forskel.

Af Akutberedskabets egen indstilling til købet af super-ambulancerne står der, at den ved første alarm skal rykke ud med det samme.

I papirerne fra regionens politiske beslutning om at købe dem står der også, at den første super-ambulance skal være kørt inden ti minutter.

Ved skyderiet i Field's, hvor det for første gang rigtig var alvor, kunne den dog først ankomme efter en til to timer.

Tidslinje for super-ambulancen 17.39 Akutberedskabet får første opkald om skyderi i Field's. 17.42-17.50 Melding om 'masseskyderi' sætter gang i det store beredskab. Super-ambulancen aktiveres også omkring dette tidspunkt. 19.01 En borger filmer super-ambulancen køre fra Ballerup med udrykning. 19.24 Omkring dette tidspunkt ankommer super-ambulancen til Field's’ bagside. 22.16 Super-ambulancen holder samme sted og er stadig ikke taget i brug.

»Som det er nu, så er det fuldstændig spild af penge og tid at have dem,« siger en kilde i Akutberedskabet.

B.T. har spurgte Region Hovedstadens Akutberedskab, hvornår super-ambulancen blev tilkaldt, og hvornår den ankom ved Field's.

Det er dog ikke muligt at få oplyst af sikkerhedsmæssige hensyn, lyder svaret fra vicedirektør Thomas Reimann.

»Min forståelse er, at da den ankom til Field's, blev det besluttet, at den ikke var nødvendig. Den blev ikke taget i brug baseret på en beslutning fra indsatslederen.«

Han fortæller også, at Akutberedskabet hele tiden vurderer deres beredskab og også vil gøre det, når evalueringen af indsatsen i Field's er færdig.