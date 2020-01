En hund ved navn »Odin«, der er en blanding af en labrador og boxer, angreb og bed en nu 24-årig kvinde hver dag i en uge i en periode i marts 2019.

Hunden blev ved med at bide kvinden, indtil den blev træt, og angrebene varede op til ti minutter hver gang.

Sådan fortalte en 23-årig mand ved retten i Viborg mandag formiddag.Det skriver Skive Folkeblad.

»Det var en vild hund, og den blev bare ved med at bide, indtil den ikke kunne mere«, sagde den 23-årige.

Han er en af de i alt fem personer, der er tiltalt i en opsigtsvækkende mishandlingssag fra Lundøvej i Højslev Kirkeby ved Skive, hvor en dengang 23-årig kvinde ifølge anklagemyndigheden blev holdt indespærret, voldtaget og frarøvet 166.400 kroner. Mishandlingen fandt sted i perioden fra juni 2017 til marts 2019.

Ifølge den 23-årige mand var det kun den 28-årige hovedmistænkte mand, der måtte opdrage på hunden. Og han var ifølge den 23-årige ligeglad med, at hunden angreb sin daværende kæreste.

»Han gjorde ikke noget, så derfor tror jeg, det er ham, der har opfordret hunden til at angribe«, fortalte han.

I retten kom det også frem, at den 23-årige har slået kvinden to gange i hovedet med flad hånd. Det erkendte han, og det skete, når han blev sur.

»Så kan jeg ikke styre mine kræfter«, lød det fra den 23-årige ifølge Skive Folkeblad.

Han erkendte at have slået kvinden, da han fandt ud af, at nogen havde spist hans slikpose med vingummi.

»Hun sagde, det var hunden, der havde spist slikket, men den havde ikke tynd mave, så jeg vidste, det var hende, så jeg slog hende på højre side af hovedet«, sagde den 23-årige mand.

Han erkendte også, at han havde slået kvinden i hovedet med hundelegetøj.

»Det var bare noget, jeg gjorde for sjov«, lød det.

Ifølge forklaringen fra den 23-årige har den 24-årige kvinde dagligt været udsat for vold af hendes nu 28-årige ekskæreste.

Det var ifølge den 23-årige både med flad og knyttet hånd, og en enkelt gang skete det også med en persienne.

»Jeg kunne høre, at hun blev slået og sagde av, og så kunne jeg se, at han gik med en træpersienne i hånden«, forklarede den 23-årige.

Han kunne godt mærke, at den 24-årige i marts 2019 havde det skidt.

Og han mente, at han få dage inden anholdelsen havde fortalt den 28-årige, at »han skulle stoppe det, han havde gang i«.

»Men da jeg sagde det, sagde han, at han ville slå mig ihjel, hvis jeg anmeldte noget«, sagde den 23-årige i retten.

Den 28-årige havde ifølge den 23-årige sagt til alle i huset på Lundøvej, at de ville blive slået ihjel, hvis nogen sagde noget til andre, skriver Skive Folkeblad.

I løbet af mandagen vil alle tiltalte afgive deres forklaringer.