Danskere frarådes ikke længere at droppe alle ikke-nødvendige rejser til Storbritannien.

Feriehungrende danskere har fået endnu en mulig destination for udrejse, efter at Udenrigsministeriet har lempet på advarslen for rejser til Storbritannien.

Fredag har Udenrigsministeriet sænket Storbritannien fra orange til gult niveau.

Det betyder, at de danske myndigheder tidligere frarådede alle ikke-nødvendige rejser til Storbritannien. Det gør myndighederne ikke længere.

I stedet opfordres alle danskere, der tager til Storbritannien, til at være ekstra forsigtige. Det er, uanset hvor i landet man befinder sig.

Lempelsen sker synkront med en opdatering af Storbritanniens liste af lande, som er undtaget af den britiske regerings opfordring om at droppe alle ikke-nødvendige rejser.

Listen er også opdateret fredag, og Danmark er på sammen med stort set alle europæiske lande samt enkelte dele af Nordamerika og Asien. USA, Sverige, Brasilien, Mexico, Indien og Kina er stadig ikke på listen.

Udenrigsministeriet gør opmærksom på, at selv om der er åbnet for trafikken til Storbritannien, vil der stadig være tiltag, som rejsende normalt ikke oplever.

Blandt andet gælder undtagelserne fra Storbritanniens karantæneregler kun, hvis man rejser fra et undtaget land. Man vil dermed ikke opleve samme regler, hvis man som dansker rejser fra Sverige til de britiske øer, som hvis man rejser fra Danmark.

- Derudover skal du være opmærksom på, at du fortsat skal registrere dig hos myndighederne i Storbritannien inden indrejsen, tilføjer Udenrigsministeriet.

/ritzau/