Op mod 15 mumier blev i 1929 taget fra en gravplads i Grønland. Fredag bliver de taget imod i København.

Grønlandske Mumier, der for snart hundrede år siden blev bragt til USA, lander fredag i København.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

De op mod 15 mumier blev taget fra en stor gravplads på Uunartoq-øen i Sydgrønland i 1929 af den amerikanske antropolog Martin Luther. De blev efterfølgende fragtet til USA, hvor de siden har befundet sig.

Ifølge KNR har Grønlands Nationalmuseum i fem år arbejdet på at overtage retten over mumierne, hvilket nu er lykkedes.

Daniel Thorleif, der er direktør for Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, siger til KNR, at han glæder sig over, at museet nu hjemtager mumierne.

- Grønlands Nationalmuseum har det synspunkt, at alle menneskelige rester som mumier, kranier og andet knoglemateriale, som har ophav i Grønland, bør komme tilbage til Grønland, hvor de hører hjemme, siger han.

Mumierne skal fremover opbevares ved Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, hvor Grønlands Nationalmuseum i forvejen har mumierester opbevaret.

Mumierne anslås at være fra omkring 1600-tallet. Det er blevet anslået, at der oprindeligt blev taget op mod 15 af dem.

Ikke alle mumierne klarede dog transporten til USA i 1929, derfor er blot fem af mumierne fortsat velbevarede.

I USA blev mumierne opbevaret på Harvard University, hvor de er blevet brugt til forskning.

Det var netop en forskningsartikel, der gjorde Grønlands Nationalmuseum opmærksom på dem.

Planen er, at der skal forskes videre i mumierne i Danmark. Det sker i et samarbejde mellem Grønlands Nationalmuseum, Harvard University og Nationalmuseet.

På Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet opbevares allerede mumier fra den præcis samme gravplads, som de tilbageleverede mumier oprindeligt blev taget fra.

Tilbage i 1934 tog arkæologer fra Nationalmuseet mumier fra Uunartoq-øen og bragte dem til Danmark, fortæller Daniel Thorleifsen til KNR.

I 1990'erne fik Grønland retten over de arkæologiske fund og Nationalmuseet afleverede flere tusinde artefakter og genstande tilbage i grønlandsk varetægt.

/ritzau/