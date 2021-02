Partiet Inuit Ataqatigiit kan blive det største parti i Grønland, hvor der er valg 6. april.

En stemme på partiet Inuit Ataqatigiit, IA, er en stemme på at stoppe det omstridte mineprojekt Kvanefjeld i Sydgrønland. På grønlandsk kendes det som Kuannersuit-projektet.

Det siger partiformand Múte B. Egede, der modsat det ledende regeringsparti Siumut melder sin holdning til projektet klart ud.

- Vores målsætning i Inuit Ataqatigiit er, at der ikke skal være råstofudvinding i Kuannersuit. Derfor skal ingen være i tvivl om, at Inuit Ataqatigiit vil stemme for at stoppe projektet, siger Múte B. Egede til radiostationen KNR.

Partiet var i forvejen modstander, men går nu skridtet videre ved at forpligte sig på at droppe projektet.

Partiet ligger godt i en meningsmålingen og står til at få flere mandater end Siumut, som har regeringsmagten i dag.

IA kritiserer samtidig det socialdemokratiske Siumut for ikke at melde klart ud. Der har længe været højlydt uenighed i Siumut om netop samme emne.

Partiets daværende formand, Kim Kielsen, blev væltet af Erik Jensen i efteråret 2020. Kielsen er dog forsat som landsstyreformand.

Jensen har som ny formand endnu ikke meldt klart ud, om Siumut vender tomlen op eller ned for projektet, hvis han bliver formand for landsstyret.

Emnet er øverst på dagsorden under det grønlandske parlamentsvalg, der finder sted 6. april, hvilket er samme dag som kommunalvalget.

Múte B. Egede langer ud efter Siumut.

- Borgerne må have vished om partiernes position i forhold til de to standpunkter, for hvis de stemmer på grundlag af et nej, og partiet, de har stemt på, efterfølgende siger ja, vil det være vælgerbedrag, siger han.

IA er socialister og sammenlignes normalt med SF i Danmark.

Mineprojektet har været undervejs i 14 år, men deler stadig det grønlandske samfund. Efter planerne skal der i 37 år udvindes sjældne jordarter og uran i Kvanefjeldet.

Siumut har hidtil støttet planen fra det kinesisk-australske selskab Greenland Minerals and Energy (GME) om at åbne en mine i Kvanefjeldet. Især på grund af de forventede 328 arbejdspladser.

Men på det seneste har Siumut tøvet og aflyst sin deltagelse i en række borgermøder i Sydgrønland om projektet.

Lokalt er der voldsom modstand mod minedriften, som befolkningen frygter vil forurene miljø og drikkevand. Ikke mindst fordi der skal oplagres store mængder af stoffet thorium i en sø over byen Narsaq.

Et af argumenterne for ikke at stoppe projektet er, at det vil skade Grønlands omdømme som investeringsland.

Men det afviser IA, fordi der i tilladelsen til at efterforske er nævnt, at selskabet ikke er garanteret en tilladelse

/ritzau/