Grønland var den røde tråd, da kronprins Frederik og kronprinsesse Mary lørdag aften overrakte parrets priser i Musikkens Hus i Aalborg.

Kulturprisen går til den dansk-norske forfatter Kim Leine, der har boet en årrække i Grønland og udgivet flere bøger om forholdet mellem Danmark og Grønland.

I 2013 vandt han Nordisk Råds Litteraturpris for bogen "Profeterne i Evighedsfjorden" om de første danske missionærer i Grønland.

Kronprinsen lagde vægt på forfatterens særlige evne til at skildre mennesker.

- Selv om nogle værker foregår i en helt anden tid, bliver man som læser trukket ind i historien og mærker karakterernes desperation, ensomhed og tvivl.

- Leine har en evne til at beskrive mennesker, så de kravler ind under huden på læseren, hvor de bliver længe efter, man har lagt bogen fra sig, lød det om valget af Kim Leine.

Kronprinsparrets Sociale Pris går til Foreningen Grønlandske Børn.

Det er en forening, der arbejder for bedre forhold for børn i Grønland.

Den dansk-norske forfatter Kim Leine har boet en årrække i Grønland og har blandt andet udgivet bogen Profeterne i Evighedsfjorden om de første danske missionærer i Grønland. (Arkivfoto). Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Den dansk-norske forfatter Kim Leine har boet en årrække i Grønland og har blandt andet udgivet bogen Profeterne i Evighedsfjorden om de første danske missionærer i Grønland. (Arkivfoto). Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Foreningen har blandt andet udviklet en bisidderordning, som skal sikre, at børn bliver hørt i socialsager, der vedrører dem.

- De (foreningen, red.) ser potentialet hos børn og unge, og de understøtter dem i at udvikle sig til hele mennesker, så de har den bedste mulighed for at opfylde deres fulde potentiale, lød det fra kronprinsesse Mary.

Kronprinsessen sagde også, at alle børn og unge har ret til et værdigt liv.

- Sådan er det desværre ikke for alle grønlandske børn. For mange vokser op i et hjem præget af uro og omsorgssvigt, og de kommer ofte til at kæmpe med lavt selvværd og sociale problemer op gennem livet.

Kronprinsparrets Priser blev indstiftet af Bikubenfonden i 2004 som en bryllupsgave til parret.

Prismodtagerne udpeges af kronprinsparret efter indstilling fra to rådgivende komitéer, der har ekspertise inden for henholdsvis kulturområdet og det sociale arbejde.

Med Kronprinsparret Kulturpris og Kronprinsparrets Sociale Pris følger 500.000 kroner og et kalejdoskop skabt af kunstneren Olafur Eliasson.

/ritzau/