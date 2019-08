Torsdag aften kunne den amerikanske avis Wall Street Journal smide en bombe af en nyhed.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har ved flere lejligheder luftet muligheden for at købe Grønland. Det falder bestemt ikke i god jord hos Aaja Chemnitz Larsen, som er folketingsmedlem fra Inuit Ataqatigiit.

»Det er egentlig ikke en overraskende udmelding, når man kender Trump fra medierne. Men det bliver et 'nej tak' herfra,« siger Aaja Chemnitz Larsen til B.T.

Hvorfor bliver det et 'nej tak' fra din side?

Aaja Chemnitz Larsen fra det grønlandske Inuit Ataqatigiit. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Aaja Chemnitz Larsen fra det grønlandske Inuit Ataqatigiit. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg mener, det vil være bedre for Grønland at stå sammen med Danmark. Hvis vi blev købt af USA, ville vores velfærdssamfund blive smadret. Vi ville blive løbet over ende, og der ville ske fundamentale ændringer af det grønlandske samfund. Jeg har selv boet i USA, og det er bare et helt andet samfund end det grønlandske,« siger Aaja Chemnitz Larsen og uddyber:

»Der er sikkert nogle grønlændere, som kunne mene, det er en god idé at blive en del af USA. Men det vil blive ekstremt svært at finde flertal og bred enighed om det.«

Hvad mener du om, at Grønland bliver omtalt som noget, der kan handles og købes?

»Jeg bryder mig ikke om, at man på den måde ser Grønland som en handelsvare. Og det er enormt ubehageligt at blive omtalt på den måde. Desværre er det ikke første gang, det sker.«

U.S.A.s præsident Donald Trump flekser sine muskler, inden han besøger Danmark. Foto: JONATHAN ERNST Vis mere U.S.A.s præsident Donald Trump flekser sine muskler, inden han besøger Danmark. Foto: JONATHAN ERNST

Er det ikke en smule flatterende, at verdens mest magtfulde mand anser Grønland for at være attraktiv?

»Det er Grønlands geostrategiske placering, Trump er interesseret i. Ikke selve landet og det grønlandske folk. Så det er ikke specielt smigrende,« siger Aaja Chemnitz Larsen.

Historien om Trumps ønske om at købe Grønland blev bragt via anonyme kilder i den amerikanske avis. Den har siden resulteret i, at flere danske politikere er gået ud og sagt, at historien og Trump er en joke og vanvittig.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen (S).