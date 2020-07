Suka K. Frederiksen sad i det grønlandske parlament fra 2014 til 2018. I 2017 fik hun konstateret kræft.

Grønlands tidligere udenrigsminister Suka K. Frederiksen er død efter længere tids sygdom. Hun blev 55 år.

Det bekræfter familien over for det grønlandske medie Sermitsiaq.AG.

Suka K. Frederiksen blev valgt ind i det grønlandske parlament, Inatsisartut, i 2014.

Hun blev naalakkersuisoq - som svarer til en minister i Danmark - i 2017. Hun stillede ikke op igen til valget i 2018.

Suka K. Frederiksen fik konstateret kræft i tungen i august 2017. Herefter søgte hun om sygeorlov.

I 2018 fortalte hun i et interview til Sermitsiaq.AG, at hun var i gang med at skrive en håndbog om kræft til kræftramte og deres pårørende.

- Jeg blev skuffet, da jeg fandt ud af, hvor lidt vi har af praktiske informationer om kræft på grønlandsk, da jeg selv blev kræftsyg, sagde hun dengang.

I 2019 forsøgte hun at få oprettet en underskriftindsamling. Hun mente, at grønlændere med sygdomme havde brug for en talsmand.

- Vi efterlyser en talsmand, der kan udtale sig på vegne af de syge, der har en sygdom, der er behandlingskrævende i en længere periode.

- Talsmanden skal sætte fokus på den syges rettigheder og italesætte den syges interesser, sagde Suka K. Frederiksen til Sermitsiaq.AG i april sidste år.

/ritzau/