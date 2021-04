De nye medlemmer af Grønlands parlament skal fredag eftermiddag formelt godkendes. Det samme skal regeringen.

De 31 nyvalgte grønlandske medlemmer til parlamentet, Inatsisartut, mødes fredag klokken 15 dansk tid til konstituerende samling.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

Her skal de nyvalgte godkendes til Inatsisartut, hvor der også skal vælges en formand.

Ligeledes skal den nye regering også formelt godkendes. Her skal venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiits (IA) leder og vinder af valget, Múte B. Egede, godkendes som formand for Naalkkersuisut, landsstyret på Grønland.

IA vil danne regering med partiet Naleraq. De to partier har et snævert flertal på 16 mandater i Inatsisartut, mens Atassut er støtteparti.

Som parlamentets ældste medlem er det Hans Enoksen, tidligere landsstyreformand og nu leder af Naleraq, der skal være ordstyrer ved samlingen.

Hans Enoksen er også indstillet til at blive formand for parlamentet.

Til samlingen skal ministre også godkendes, og udvalgsmedlemmer i Inatsisartut findes.

Det er dog ikke givet, at alle 31 bliver godkendt til at sidde i Inatsisartut. I 2013 blev et nyvalgt medlem ikke godkendt på grund af en voldsdom.

Et krav for at blive medlem er, at man ikke har overtrådt loven.

Valget på Grønland foregik den 6. april. Her løb IA med 36,6 procent af stemmerne og 12 mandater.

Dermed måtte det traditionelt største parti, det socialdemokratiske Siumut, afgive magten og er nu i oppositionen.

Det er blot anden gang siden 1979, at Siumut ikke skal stå i spidsen for den grønlandske regering.

Af de 31 valgte medlemmer af parlamentet, er det for 11 af dem første gang, de er blevet valgt ind.

Men inden samlingen starter i parlamentet, skal politikerne forbi Hans Egedes Kirke, hvor der er gudstjeneste klokken 14 dansk tid.

/ritzau/