Grønlands iskappe har slået smelterekord. Det er konsekvensen af massive klimaforandringer.

532 milliarder tons smeltet is.

I en undersøgelse publiceret af nature.com er det kommet frem, at det antal ton smeltede væk fra Grønlands iskappe i 2019. Det skriver CNN.

»Vi har dokumenteret endnu et rekordtabsår for Grønland,« siger glaciologen Ingo Sasgen til det amerikanske medie.

Indlandsisen nær Nuuk på Grønland, august 2019. Der samles smeltevand flere steder på isen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han er en personerne bag den omfattende undersøgelse, der med ekspertise i gletsjer og indlandsis frygter, hvad den ekstreme nedsmeltning kan have af konsekvenser.

Undersøgelsen viser, at i 2019 mistede Grønlands iskappe 15 procent mere is, end den tidligere negative rekord sat tilbage i 2012. Alene i juli måned sidste år, smeltede 223 tons is.

Ingo Sasgen melder, at hvad der er mest bekymrende er, at forskerne forstår for lidt om, hvordan islaget vil reagere på de mere ekstreme klimaforandringer.

Klimaforsker Sebastian Mernild slutter sig i koret af bekymrede forskere over den massive afsmeltning. Det vil nemlig få vandstandene til at stige markant.

Klimaforsker Sebastian Mernild. Foto: Jacob Nielsen

»Al den is, der smelter, vil selvfølgelig påvirke havniveauerne i Danmark, og det vil ramme de lavtliggende niveauer ved de danske kyster,« siger han til B.T.

Afsmeltningen får havniveaerne til at stige dag for dag med over fire millimeter i danske farvande, og klimaforskeren melder om store konsekvenser.

»Hvordan oceanerne præcist kommer til at stige er stadig usikkert, men nogle estimater lyder på en stigning i vandstanden i Danmark på 1,4 meter i år 2100,« fortæller han.

Under pandemien er et emne som klima blevet hengemt. Danmark er i verdenstoppen inden for grøn omstilling, og det skal vi kunne videregive.

Det mener klimaforskeren, der synes vi skal bruge den ekstreme udvikling på Grønland som en mulighed for, at få et større fokus tilbage på emnet.

»Vores egen rolle er selvfølgelig at mindske udledning af CO2 mest muligt, men vi skal i højere grad bruge afsmeltningen, til at lægge pres på i den internationale klimadebat.«